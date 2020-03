a&o Hostel eröffnet in Heidelberg

Insgesamt werden in diesem Jahr 40 Häuser in acht Ländern zur Berliner Budget-Hotelgruppe gehören. Der Umbau des Hauses in der Universitätsstadt soll im Herbst starten, die Eröffnung ist für 2022 geplant, wie das Unternehmen mitteilt.

„Wir hatten Heidelberg schon lange im Blick – jetzt endlich ist es uns gelungen“, freut sich Oliver Winter, Gründer und CEO der a&o Hostels, über den neuesten Mietvertrag.

110 Zimmer im Zentrum

Mit dem geplanten 110 Zimmer-Haus wächst die Zahl der a&o-Standorte allein in Deutschland auf 27. Das künftige a&o Heidelberg liegt rund zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und erfüllt, wie alle Häuser der Gruppe, die Anforderungen an eine zentrale Lage und gute Anbindung optimal.

Henri Wilmes, Chief Investment Officer: „Heidelberg zählt jährlich rund 1,5 Millionen Übernachtungen – die Stadt ist eine absolute Top-Europa-Destination und wir freuen uns, bald dort vertreten zu sein.“ Die Umbaumaßnahmen am und im fünfstöckigen Gebäude mit einer Fläche von 3.900m2 sollen noch im Herbst beginnen. (red)