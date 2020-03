Coronavirus: Aldiana erhöht Vorsichtsmaßnahmen

Um die vom Robert Koch Institut empfohlenen Vorsorge-, Präventions- und Kontrollmaßnahmen umzusetzen, bittet Aldiana daher alle Reisebüroagents ihre Kunden über Folgendes zu informieren:

Kunden dürfen leider bis auf weiteres ihren Aufenthalt im jeweils gebuchten Club nicht antreten, wenn diese in den letzten 14 Tagen:

selbst in einer der nachstehenden Regionen aufgehalten haben (inkl. Flughafentransit),

Kontakt zu Personen hatten, die sich kürzlich dort aufgehalten haben

unter Quarantäne standen und/oder vor diesem Hintergrund aus gesundheitlichen Gründen vom Dienst freigestellt waren

Kontakt zu Personen hatten, bei denen der Corona-Virus vermutet bzw. bestätigt wurde

Die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen gelten ab sofort und betreffen folgende Länder/Regionen:

China, Hongkong

Macau

Taiwan

Südkorea

Regionen in Italien: Casalpusterlengo (Lodi), Codogno (Lodi), Castiglione D'Adda (Lodi), Fombio (Lodi), Maleo (Lodi), Somaglia (Lodi), Bertonico (Lodi), Terranova dei Passerini (Lodi), Castelgerundo (Lodi), San Fiorano (Lodi) in der Lombardei, Vò Euganeo (Padua) in der Region Venetien und sonstige Städte, die zukünftig in die vom italienischen Gesundheitsministerium veröffentlichte Liste aufgenommen werden

Kostenfreie Stornierung: Die Buchung kann kostenfrei storniert werden, wenn der Gast nachweist, sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet befunden zu haben, oder mit einer infizierten Person in Kontakt war.

Die Vorsichtsmaßnahmen gelten vorerst und vorbehaltlich weiterer Änderungen für alle Anreisen bis einschließlich 30. April 2020. (red)