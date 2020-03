AUA fliegt künftig nach Berlin Brandenburg

Am 7. November 2020 wird der letzte planmäßige Austrian Airlines Flug vom Flughafen Berlin Tegel abheben. Sämtliche Flüge, die Deutschlands Hauptstadt mit Wien verbinden, starten und landen ab dann am neuen Flughafen Berlin Brandenburg. Die erste Landung findet bereits am selben Abend in Berlin Brandenburg statt.

„Der Wechsel auf den Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg bedeutet für unsere Passagiere eine deutliche Verbesserung, denn ab November starten und landen sie an einem modernen Flughafen mit effizienter Infrastruktur“, so Austrian Airlines CCO Andreas Otto.

Der Flugbetrieb wird bereits in der Vorwoche, ab 31. Oktober 2020, zum neuen Zielflughafen umziehen. AUA wird, wie auch die Lufthansa Group Airlines Lufthansa, SWISS und Brussels, in Terminal 1 zu finden sein.

Änderung im Buchungssystem per 4. März

Das Buchungssystem des österreichischen Homecarriers wurde per 4. März umgestellt. Passagiere, die einen Berlin-Flug ab 8. November 2020 buchen, bekommen dann nicht mehr Berlin Tegel als Zieldestination angezeigt, sondern den neuen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Fluggäste, die bereits einen entsprechenden Flug gebucht haben, werden informiert und umgebucht.

Die Anzahl der Flugverbindungen sowie die An- und Abflugzeiten bleiben nach aktueller Planung unverändert. Austrian Airlines fliegt Berlin in der Hochsaison bis zu 54 Mal pro Woche an. (red)