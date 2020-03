Maritim Hotels: Große Investitionen und Projekte

Maritim Hotels blickt auf eine wiederholt sehr positive Geschäftsentwicklung in 2019 zurück. Trotz abschwächender Konjunktur und leicht gestiegener Kosten verzeichnet die Maritim Hotelgesellschaft mit einem Umsatzplus von 11,5 Mio. EUR gegenüber Vorjahr ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis (2019: 421,6 Mio. EUR). Und ebenso wichtig – sehr zufriedene Gäste.

Auch im laufenden Geschäftsjahr investiert Maritim kräftig in Modernisierungsmaßnahmen. So wurden beispielsweise die Maritim Hotels in Würzburg, Bremen und Kiel bereits umfassend renoviert.

Nähere Informationen zu den Investitionen von Maritim Hotels finden Sie im aktuellen tma-online.at-Artikel. (red)