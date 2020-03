Gruber-reisen: Neuer Wellnesskatalog

Der neue Gruber-reisen Wellnesskatalog präsentiert auch heuer wieder ausgewählte Wohlfühl-Oasen in Österreich, Slowenien, Ungarn und Sri Lanka.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn ist der neue Gruber-reisen Wellnesskatalog erschienen. Die Auswahl reicht vom Appartement bis zum 5-Sterne-Hotel und vom Familienhotel bis zum Refugium für Ruhesuchende.

Yoga & Alphalauf

Dem Motto des Kataloges - „aktiv & entspannt“ - bleibt Gruber treu. Unter anderem werden wieder Yoga-Wochenenden mit der Yogatrainerin und Buchautorin Eva-Maria Flucher sowie mit Roswitha Schön angeboten. Ganz neu im Programm sind zwei Pakete zum Thema „Alphalauf“. Diese recht junge Methode verbindet Laufen bzw. Gehen mit Entspannungstechniken und Meditation.

Ayurveda in Slowenien und Sri Lanka

Abgerundet wird das vielfältige Angebot von Ayurveda-Aufenthalten in Slowenien wie auch in Sri Lanka. In Sri Lanka versprechen die 4-Sterne Jetwing Ayurveda Pavillons absolute Ruhe und Konzentration auf die eigene Innere Mitte bei Behandlungen, die jahrtausendelanger Tradition folgen. Wer mehr von der einzigartigen „Perle des indischen Ozeans“ kennenlernen möchte, kann sich auch auf eine „Ayurveda-Light“ Rundreise (durchgeführt ab 2 Personen) begeben und die Highlights der Insel entdecken, während genug Zeit bleibt, um sich einige Behandlungen und Yoga-Stunden zu gönnen. (red)