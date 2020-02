schauinsland-reisen & Sundair: Flugzeug im Katta-Design

Der Katta-Flieger, ein Airbus A320-214, wurde nach der Überführung in den Niederlanden lackiert und in Bremen mit Katta, Ingo Flamingo, Adele Garnele und ihren Freunden beklebt. Das Ergebnis: Eine kleine Geschichte, die Urlaubern das Warten am Gate verkürzen soll und neugierig macht.

„Sobald ein Flieger mit besonderer Lackierung ans Gate rollt, zaubert er den Passagieren, Besuchern und Flughafenmitarbeitern ein Lächeln ins Gesicht. Von diesem positiven Effekt können auch wir als noch junge Airline profitieren und so auf charmante Art und Weise unsere Bekanntheit weiter steigern“, freut sich Marcos Rossello von Sundair über den bunten Flottenzuwachs.

Die Erfolgsgeschichte von Kattas Welt

Katta, der kleine Halbaffe, ist bereits seit einigen Jahren das Maskottchen von schauinsland-reisen und der Held der Geschichtsreihe „Kattas Welt“. Die unterhaltsamen Geschichten sollen kleine Urlauber zu Weltentdeckern machen und sie für fremde Kulturen und Länder begeistern.

„Die Erfolgsgeschichte von ‚Kattas Welt‘ ist einfach unglaublich. Erst der Einstieg der Katta CD in die internationalen Albumcharts, dann das eigene Animationskonzept mit ‚Katta macht Urlaub‘ und jetzt sorgen wir dafür, dass Katta bereits auf dem Flug für Urlaubsfreude sorgt“, so Andreas Rüttgers, Leiter Touristik bei schauinsland-reisen.

(red)