Mondial: Neuer Betriebsausflüge und Gruppenreisen-Katalog

Mondial hat es sich zur Aufgabe gemacht, für jede Gruppe das individuell passende Angebot bereitzustellen und abzuwickeln – und das alles aus einer Hand: von der Anreise über die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten bis hin zur Eintrittskarte für Konzerte und Museen.



14 ausgewählten und zertifizierten Angebote

Im neuen Katalog findet man 14 erlesene Tagesausflüge rund um Wien. Darunter befinden sich zahlreiche Aktivitäten, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind. Ebenso hat Mondial auch Ausflüge zu Bio- und AMA-zertifizierten Betrieben in seinem Angebot und unterstützt regionale GenussWirte, welche sich der Bewahrung von Herkunfts- und Qualitätssicherheit ihrer kulinarischen Produkte verschrieben haben.

So bietet Mondial zum Beispiel Gruppen die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Waldviertler Bio-Vermarkters Sonnentor zu werfen und in die duftende Welt der Gewürze und Kräuter einzutauchen. Aber auch Action-Fans kommen mit den Angeboten des neuen Katalogs auf ihre Kosten: Neben Go Kart Races in Österreichs größter Outdoor Motorsport Freizeitanlage findet man auch Ausflüge in das Skigebiet Hochkar und zur Naturrodelbahn am Semmering.

Online-Blätterkatalog: Den kompletten „Betriebsausflüge & Gruppenreisen“-Katalog finden sie hier. (red)