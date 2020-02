nicko cruises: Roadshow und Webinare

Traditionell beginnt die Abendveranstaltung mit einem lockeren Get Together und Vorspeisen-Fingerfood. Zu Beginn informieren die Kollegen von der Allianz über Wissenswertes aus dem Bereich der Reiseversicherungen. Im Anschluss daran startet die Produktschulung durch den Regionalverkaufsleiter von nicko cruises. Reisebüropartner erhalten detaillierte Informationen zu den Routen auf hoher See sowie wertvolle Tipps und Tricks für den erfolgreichen Verkauf der Produkte von nicko cruises.

Bei einem Gewinnspiel können die Teilnehmer eine Kabine auf der Reise von Porto nach Dublin mit dem World Explorer gewinnen.

Datum: 1. April 2020

1. April 2020 Uhrzeit 18:30 Uhr

18:30 Uhr Location: Wien - Waldviertler Hof

Die Webinar-Termine im Überblick

24. März 2020: 08.30 Uhr

26. März 2020: 13.00 Uhr

1. April 2020: 13.00 Uhr

2. April 2020: 08.30 Uhr

Anmeldung: für die Roadshow oder zu einem Webinar (red)