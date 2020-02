Slow Down Travel: Neue Marke von Lernidee Erlebnisreisen

Das Neue am Programm von Slow Down Travel: Die Reisenden genießen mehr Freiheit, mehr Freizeit und mehr Auswahlmöglichkeiten als bei klassischen Erlebnisreisen. Es geht nicht darum, möglichst viele Sehenswürdigkeiten abzuhaken, sondern um die Hauptaspekte Natur, Kultur/Events, Aktivität/Wellness und Kulinarik – die Reisenden entscheiden selbst, worauf sie den Fokus legen.

Freiheit und Entspannung im Vordergrund

Die deutschsprachige Reiseleitung betreut und berät die Teilnehmer während des gesamten Aufenthaltes, um so jede Reise so individuell wie möglich zu gestalten – dazu gehören auch Vorreisen und Verlängerungen je nach Interessen und Zeit. An manchen Terminen gibt es außerdem die Gelegenheit, regionale Events zu besuchen. Bei der Auswahl der Übernachtungen in Boutique-Hotels, Lodges und inhabergeführten Betrieben wird besonderer Wert auf eine private und persönliche Atmosphäre gelegt. Hotels werden so selten wie möglich gewechselt, damit viel Zeit bleibt, um die einzelnen Regionen intensiv zu entdecken. Um die Flexibilität größtmöglich zu gestalten, werden sämtliche Reisen mit Flügen und auch ohne Flüge angeboten.

Slow Down Travel bietet Reisen in exklusiven Gruppen von acht bis maximal 14 Gästen. Die Dauer der Reisen auf europäischem Gebiet liegt zwischen fünf und acht Tagen, bei Fernreisen sind es etwa 14 Tage.

Katalog 2020/21

Der neue Slow Down Travel-Katalog 2020 kann ab sofort kostenlos angefordert werden und enthält neben den ausführlichen Reiseverläufen weitere Informationen zur Philosophie von Slow Down Travel.

Bestellung unter: www.lernidee.de oder per E-Mail an info@slowdown.travel (red)