Costa Kreuzfahrten 2021-2022 mit neuen Tarifkategorien

Das neue Modell umfasst zukünftig nur noch drei Tarifkategorien: Basic, All Inclusive und Deluxe. Zudem warten ein neues Schiff und zahlreiche neue Routen sowie der neue Frühbucher Rabatt auf die Reisenden, wie die Reederei mitteilt.

Zweites LNG-Schiff

Costa Toscana Costa feierte am 11. Februar die traditionelle Münzzeremonie für die Costa Toscana in der Meyer Werft in Turku/Finnland. Das zweite mit Flüssigerdgas betriebene Costa Flaggschiff wird wie das Schwesterschiff, die Costa Smeralda, auf einwöchigen Touren im westlichen Mittelmeer eingesetzt und stärke damit die Präsenz der italienischen Reederei in diesem Raum. Davor ist ab dem 28. Juni 2021 eine 15-tägige Vernissage-Kreuzfahrt von Hamburg nach Savona geplant.

Grand Cruises

Eine Neuheit für den Winter 2021/2022 sind die vier Grand Cruises mit der Costa Luminosa ab und bis Savona (Italien). Zwischen 22 und 44 Tagen dauern diese großen Kreuzfahrten. Zwei davon widmen sich dem Mittelmeer in ganzer Breite von Valencia bis Haifa. Eine dritte Rundreise geht über die Kanarischen Inseln und die Azoren bis zu den Kapverden. Die vierte Grand Cruise geht 44 Tage vom Mittelmeer über die Karibik nach New York und zurück nach Venedig.

Die Weltreise 2022 mit der Costa Deliziosa wird 126 Tage durch die Weltmeere führen und startet am 8. Jänner 2022 in Venedig.

Die neuen Tarifkategorien

Für alle Abfahrten ab Frühling 2021 hat Costa ein neues Preismodell eingeführt. Von da an können Reisende aus drei Tarifkategorien wählen: Den Basic- und der All Inclusive Tarif für Innen-, Außen- und Balkonkabinen sowie den Deluxe Tarif für Suiten. Der Basic Tarif ist für alle Reisenden, die bei voller Flexibilität die Welt entdecken wollen, ohne viel zu bezahlen. Inkludiert in diesem Tarif sind die Kreuzfahrt mit Vollpension, Entertainment und Trinkgeld an Bord. Weitere Extras wie Getränkepakete und Ausflüge sind natürlich zubuchbar. Der All Inclusive Tarif richtet sich an jene Gäste, die mehr Komfort wollen. Zusätzlich sind hier auch das Getränkepaket „Più Gusto“, die Wahl der Tischzeit in den Bordrestaurants und die Wahl der Kabine inkludiert. Beim Deluxe Tarif sind das Getränkepaket „Intenditore“ sowie zum Beispiel auch ein persönlicher Butler inkludiert.

Neuer Frühbucher Rabatt

Costa führt einen neuen Frühbucher Rabatt für alle All Inclusive- und Deluxe Tarife (ausgenommen Weltreisen) ein. Gültig ist der Rabatt für Abfahrten in der Sommersaison 2021 (von 12. Februar bis 30. September 2021) bei Buchung bis 1. September 2020 und für Abfahrten in der Wintersaison 2021/2022 (von 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022) bei Buchung bis 1. Dezember 2020. (red)