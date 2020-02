FTI: Drei einzigartige Unterkünfte

Im neuen Jahr gibt FTI spannende Reiseinspirationen für einen unvergesslichen Urlaub. „Unser Portfolio stellt viele Quartiere zur Verfügung, die ein extravagantes Übernachtungserlebnis versprechen: Ob verglaste Häuschen, ein umgebautes Kreuzfahrschiff oder ein Zug auf einer Eisenbahnbrücke – sie sind ein absolutes Highlight“, so Sandra Riedler, FTI Österreich Team Manager Afrika.

Afrika: Ein ungewöhnlicher Ort für ein Hotel

Im Süden des Krüger Nationalparks wurde ein einmaliges Hotelprojekt realisiert, welches für Mai 2020 seine Eröffnung plant. Auf den originalen Bahngleisen thront ein Zug auf der Selatibrücke hoch über dem Sabie River. Hier können Urlauber in den 16 luxuriös eingerichteten Eisenbahnwaggons direkt über dem National-park übernachten und beim Bad in einem der Pools mit etwas Glück Tiere am Flussufer beobachten.

Orient: Übernachtung im Hafen von Dubai

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art ist exklusiv mit der „Queen Elizabeth 2“ bei FTI möglich. Das ehemalige Kreuzfahrtschiff, welches nun nach ihren Hochsee-Zeiten permanent im Hafen Dubais ankert, verspricht ein außergewöhnliches Übernachtungserlebnis. Der legendäre Kreuzer wurde zum Hotelschiff umgebaut und feierte im Oktober 2018 sein großes Opening. Insgesamt verfügt das Schiff über 200 Zimmer.

Neuseeland: Durchsichtige Aussichten

Freistehende und luxuriöse Glashütten, auch PurePods genannt, bieten einen entspannten Aufenthalt inmitten der unberührten Land-schaft mit Blick in die Natur. Insgesamt gibt es nur sechs von diesen Häuschen, autonom verteilt an der Ostküste der Südinsel und durch einen kurzen Fußweg gelangt der Besucher zur Unterkunft. (red)