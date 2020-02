alltours begrüßt neuen Geschäftsführer

Der promovierte Diplom-Kaufmann war zwölf Jahre bei Thomas Cook als Geschäftsführer bzw. Direktor in verantwortlichen Positionen besonders im Marketing/Vertrieb beschäftigt. Im Sommer 2019 wechselte er in die Geschäftsführung der Schülerhilfe in Gelsenkirchen.

„Ich freue mich, mit Georg Welbers einen ausgewiesenen Vertriebs- und Marketing-Profi für uns gewonnen zu haben, der über langjährige Erfahrung im Tourismus verfügt“, so alltours Inhaber Willi Verhuven.

Bei Thomas Cook arbeitete Welbers als Sprecher der Geschäftsführung für Öger Tours, war Geschäftsführer für Marketing, Vertrieb und E-Commerce der Thomas Cook Touristik GmbH, zuletzt Direktor Omnichannel, um das E-Commerce mit dem stationären Vertrieb bei Thomas Cook zusammenzuführen.

„Ich freue mich sehr, wieder zurück in der Touristik zu sein. alltours ist eine großartige Marke mit hohem Bekanntheitsgrad, stimmigem Produkt und großer Sympathie im Vertrieb“, so Welbers.

Bei alltours wird Welbers den Reisebürovertrieb stärken und gleichzeitig die verschiedenen Vertriebskanäle strategisch miteinander vernetzen und weiter ausbauen. (red)