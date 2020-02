TUI: Specials zum Valentinstag

Das TUI Valentins-Special gilt für ausgewählte Hotels in den beliebtesten Reisezielen rund um das Mittelmeer. Paare, Frischverliebte und Freunde können vom 12. bis 16. Februar für den Reisezeitraum März bis Juni 2020 in siebzehn ausgewählten Hotels inklusive der beliebten TUI Hotelmarken einen einwöchigen Urlaub ab 1.402 EUR für zwei Personen inklusive Flug genießen.

Unter den Angeboten sind mehrere TUI Blue For Two Hotels, deren Adults Only-Konzept ideal auf die Bedürfnisse erholungssuchender Paare zugeschnitten ist.

Preisbeispiel: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Blue Rocador auf Mallorca ist mit Flug ab Wien z.B. am 11.4.2020 ab 1.402 EUR für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension buchbar. Das moderne Hotel liegt direkt am türkisblauen Meer und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Erholungssuchende, Aktivurlauber und Wassersportler.

Wer seinem Schatz zum Valentinstag gerne eine Auszeit in einem TUI Magic Life Club schenken möchte, spart ab 12. Februar bis zu 50% auf ausgewählte Clubs.

Preisbeispiel: Eine Woche im Vier-Sterne-Club TUI Magic Life Plimmiri auf Rhodos ist mit Flug ab Salzburg z.B. am 2.5.2020 ab 1.402 EUR für zwei Personen im Doppelzimmer mit All Inclusive-Verpflegung buchbar. Die idyllische Clubanlage liegt an der Südostküste von Rhodos direkt am breiten Sand- & Kieselstrand und bietet ein facettenreiches Sportangebot für Paare.

Alle Angebote ab 12. Februar unter: www.tui.at/valentinstag (red)