Reisehinweise - powered by A3M für die Woche 7

Sonntag und Montag, 9. und 10. Februar 2020: 33. Gipfeltreffen der Afrikanischen Union, Äthiopien

Reisende in und auf dem Weg nach Äthiopien sollten beachten, dass in Addis Abeba von Sonntag, 9. Februar, bis Montag, 10. Februar, das 33. Gipfeltreffen der Afrikanischen Union stattfindet. Im Vorfeld und während des Gipfels sind Proteste möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Reisende sollten sich über lokale Medien zur aktuellen Lage vor Ort informieren, Demonstrationen meiden, Vorsicht walten lassen und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Freitag, 14. Februar 2020: Jahrestag des Beginns der regierungskritischen Proteste von 2011, Bahrain

In Bahrain jährt sich am Freitag, 14. Februar, der Beginn der regierungskritischen Proteste von 2011. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen und Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen Acht geben sowie Anweisungen der Behörden beachten.

Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Februar 2020; Münchner Sicherheitskonferenz, Deutschland

Vom 14. bis 16. Februar findet in der bayerischen Landeshauptstadt die Münchner Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof statt. Es ist von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auszugehen. Auch Demonstrationen mit möglichen gewaltsamen Zwischenfällen sind nicht ausgeschlossen. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen, vor allem auf den Wegen von und zum Flughafen, sowie in der Innenstadt führen. Reisende sollten Proteste meiden und die Anweisungen der Behörden befolgen.

