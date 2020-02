Dertour: Zu Gast auf Islands Farmen

Dabei wohnen sie während der zehntägigen Tour größtenteils in Gästehäusern und auf Farmen bei einheimischen Gastgebern. Die ausgewählten Unterkünfte bieten Platz für maximal zwei Erwachsene und drei Kinder. Hinter den Toren der Hauptstadt Reykjavik wartet mit dem Nationalpark Thingvellir ein ebenso lehrreiches wie faszinierendes Naturerlebnis. Hier schaffen Bewegungen der Erdkruste beeindruckende Verwerfungen und bieten Jung und Alt Erdkunde-Unterricht zum Anfassen. Entlang der Südküste geht es an Wasserfällen vorbei zum Nationalpark Skaftafell. Hier darf ein Spaziergang am schwarzen Strand von Reynisfjara ebenso wenig fehlen wie die Heuwagenfahrt auf die Halbinsel Ingolfshöfdi.

Tier-Begegnungen zu Land und zu Wasser

Ein tierisches Vergnügen für Kinder ist der Bauernhof Mödrudalur, wo die Kleinen Schafe und Ziegen streicheln können. Für Tierliebhaber ist Husavik ein weiteres Highlight, denn in der geschützten Bucht tummeln sich im Sommer bis zu fünfzehn verschiedene Walarten. Der Dettifoss, mächtigster Wasserfall Europas, beeindruckt jeden Besucher mit seinen herabstürzenden Wassermassen. Das Tal Skagafjördur ist bekannt für seine Schaf- und Pferdezucht. Wer möchte, kann die ursprüngliche Natur Islands hier bei einem gemütlichen Ausritt auf einem Islandpferd erleben. Nach knapp 2.000 Kilometern lädt Reykjavik zum Entspannen in einer heißen Quelle oder in einem der vielen Schwimmbäder ein.

Die zehntägige Autoreise „Island, Familienspaß auf Farmen“ beinhaltet neun Nächte im Doppelzimmer in Gästehäusern und auf Farmen inklusive Frühstück und kostet ab 2.798 EUR für zwei Erwachsene und ein Kind (3 bis 11 Jahre); der passende Mietwagen zur Tour 612 EUR. Frühbucher-Rabatt: 30 EUR pro Erwachsenen bei Buchung der Rundreise bis zum 29. Februar 2020. (red)