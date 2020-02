CAT Gepäckaufgabe-Service auch für Lauda-Passagiere

Passagiere der Fluglinie Lauda dürfen sich über eine noch bequemere Anreise zum Flughafen Wien freuen. Denn ab sofort besteht die Möglichkeit, das Gepäck bereits in Wien Mitte, direkt im Wiener Stadtzentrum, aufzugeben.

Unkompliziert und stressfrei Reisen

Durch dieses Angebot werden Zug und Flug ideal miteinander kombiniert, um die Anreise so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Lauda Passagiere, die zuvor schon online eingecheckt und ihre Bordkarte haben, können bereits am City Airport Train Terminal in Wien Mitte ihr Gepäck für die Reise aufgeben und müssen am Flughafen dann nur mehr zu ihrem Abflug Gate gehen. Das kann die Anfahrt vor allem für Familien mit Kleinkindern um einiges erleichtern. Mit nur 16 Minuten Fahrt stellt der CAT die schnellste Nonstop Verbindung von der Innenstadt zum Flughafen dar.