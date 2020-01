Du suchst deinen Traumjob? Dann komm zu uns. Jetzt.

Noch dicker, noch umfangreicher, noch informativer wollen wir unsere Publikationen in Print und Online künftig gestalten. Willst du uns dabei unterstützen?

Wir, das Profi Reisen Verlag-Team, suchen ab sofort eine/n

M itarbeiter/in für Anzeigenverkauf und Verlagsmarketing .

Du willst einen Job, in dem du dein Verkaufstalent unter Beweis stellen kannst?

Du bist kommunikativ, motiviert und kreativ?

Du bist selbstständiges Arbeiten gewöhnt und bewahrst auch unter Zeitdruck einen kühlen Kopf?

Du bist teamfähig, reisefreudig und flexibel?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir bieten eine Fixanstellung in unserem kleinen, feinen Team, die neben dem Anzeigenverkauf auch die Möglichkeit bietet, sich auf verschiedene Bereiche in der Touristik in Form von Projekten zu spezialisieren. Bruttomonatsgehalt 2.200 EUR. Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation.

Bewerbungen samt Foto und Motivationsschreiben an:

Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H., z. Hd.: Frau Mag. Elo Resch-Pilcik

E-Mail: elo.resch-pilcik@profireisen.at