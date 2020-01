FTI: Neuer Magalog zu den JA Resorts & Hotels

Das namenhafte Hospitality-Unternehmen hatte den Aufbau des Tourismus in Dubai von Anfang an begleitet, zur Marke gehörten die beiden ersten Resorts am Arabischen Meer. Heute zählen JA Resorts & Hotels zu einer festen Größe in Dubai. Darüber hinaus gibt es seit einigen Jahren auch edle Hideaways auf den Seychellen und auf den Malediven im Portfolio.

Hotels für vielfältige Urlaubswünsche

Expedienten und Kunden, die JA Resorts & Hotels bereits kennengelernt haben und wieder besuchen wollen oder solche, die auf renommierte Qualitätsnamen vertrauen, finden im neuen FTI Magalog auf über 50 Seiten acht ausgewählte Häuser zusammengefasst. Die Range reicht vom City- & Beach-Erlebnis in der Stadt der Superlative, Natur- und Aktivurlaub im Hadjar-Gebrige Ras Al Khaimahs mit dem JA Hatta Fort Hotel als grüner Oase oder luxuriösen Bade- und Verwöhntagen im Haa-Alifu-Atoll der Malediven im edlen JA Manafaru. Angereichert werden die Infos und Empfehlungen zu den Hotels mit Tipps zu Ausflügen, Hinweisen zu Tickets für Events und persönlichen Erfahrungen von Reise-Experten.

Airline-seitig werden zahlreiche Direktverbindungen mit Holiday Europe, Emirates, Etihad Airways, Condor oder Lufthansa präsentiert. (red)