TUI: Fenstertage für Urlaube nutzen

TUI Österreich hat für ausgewählte Termine Angebote ausgearbeitet und empfiehlt auch eine zeitgerechte Planung: Noch gibt es zahlreiche Möglichkeiten Frühbucher-Angebote in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus haben schnellentschlossene Kunden auch größere Auswahlmöglichkeiten – auch bei den Fernreise-Destinationen Malediven und Mauritius, die bereits jetzt für Winter 2020/21 buchbar sind.

Ostern: vier für neun

Mit nur vier Urlaubstagen erhalten Berufstätige heuer insgesamt neun freie Tage zu Ostern – neben Fernreisen bietet sich vor allem eine Reise auf die Kapverden an. Mit durchschnittlichen Temperaturen von 25 Grad und 7 Sonnenstunden im April sind die Kapverden das ideale Reiseziel für Sonnenanbeter, Wanderlustige sowie Surfer und Taucher. Das 4-Sterne-Hotel Riu Touareg auf Boa Vista in sehr ruhiger Lage und direkt am feinen Sandstrand kostet für 7 Nächte mit Flug und All-Inclusive z.B. am 12. April ab 1.099 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Kurztrip am Staatsfeiertag

Für einen Kurztrip ans Meer bietet sich ein verlängertes Wochenende Anfang Mai an. Dafür müssen sich Berufstätige keinen Urlaubstag nehmen, denn der Staatsfeiertag fällt heuer auf einen Freitag. Für eine entspannte Kurzreise bietet sich Zypern mit über 340 Sonnentagen im Jahr und angenehmen Wandertemperaturen im Frühling an. Das TUI Blue Pioneer Beach Adults-only im Süden von Zypern eignet sich ideal für einen sonnigen Wochenendtrip zu zweit. Eine viertägige Reise z.B. vom 30. April. bis 3. Mai kostet mit Flug und Halbpension ab 599 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Christi Himmelfahrt: aus eins mach vier

Mitte Mai kann man mit nur einem Urlaubstag rund um Christi Himmelfahrt vier Tage Sonne, Strand und Meer genießen. An der traumhaften Türkischen Riviera befindet sich der Urlaubsort Belek, der sich malerisch, von Pinienwäldern, herrlichen Stränden und türkisblauem Meer umgeben, präsentiert. Der TUI Magic Life Belek öffnet im April 2020 erstmals seine Tore und kostet z.B. vom 21. bis 24 Mai mit Flug und All-Inclusive ab 679 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Pfingsten und Fronleichnam: perfektes Doppel

Pfingsten und Fronleichnam fallen dieses Jahr besonders gut zusammen, sodass man mit acht Urlaubstagen doppelt so viel Urlaub genießen kann. Damit lohnt sich beispielsweise eine Reise nach Tunesien. Das 4-Sterne-Hotel TUI Magic Life Africana liegt am kilometerlangen feinen Sandstrand und ist vor allem bei Sportliebhabern beliebt. Eine Woche im TUI Magic Life Africana kostet mit Flug und All-Inclusive z.B. am 30. Mai ab 819 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Nationalfeiertag und Allerheiligen: eine Woche für vier Tage Urlaub

Mit vier Urlaubstagen können Berufstätige rund um den Nationalfeiertag eine ganze Woche Urlaub zum Sonne-tanken genießen. Im November kann man die Baleareninsel Mallorca bei angenehmen 18 Grad erkunden und vor allem die sportliche Seite der Insel kennenlernen. Der TUI Kids Club Playa Garden eignet sich besonders für sportliche Familien. Eine Woche Familienurlaub kostet mit Flug ab Innsbruck z.B. am 25. Oktober ohne Verpflegung im Appartement ab 529 EUR pro Person.

Maria Empfängnis: vier Tage Urlaub, neun Tage entspannen

Rund um den Feiertag im Dezember können Berufstätige mit nur vier Urlaubstagen neun Tage entspannen und ihre Energiereserven auftanken. Hierfür bietet sich eine Fernreise nach Maruitius an. Im Dezember überzeugt die Insel vor allem mit optimalen Badetemperaturen und acht Sonnenstunden pro Tag. Das Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa auf der Halbinsel Le Morne kostet für sieben Nächte z.B. vom 5. bis 13. Dezember mit Flug ab 2.239 EUR pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück.

Weihnachten und Silvester

Wer zu Weihnachten keine Kälte, sondern lieber das tropische Klima auf den Malediven genießen möchte, kann im Dezember aus vier Tagen Urlaub sieben freie Erholungstage machen. Mit türkisblauem Meer, weißen langen Sandstränden und einer atemberaubenden Unterwasserwelt haben die Malediven das optimale Package für einen Erholungsurlaub zu bieten. Eine Woche im 5-Sterne Adults-only Robinson Club Maldives mit Flug ab Wien z.B. am 24. Dezember kostet auf Basis All-Inclusive ab 3.399 EUR pro Person. (red)