Schauinsland-reisen: Katta-Konzept sorgt für Plus

Was mit dem kleinen Halbaffen Katta und seinen Geschichten im kleinen, praktischen Format vor rund vier Jahren begann, zahle sich nun für schauinsland-reisen und seine Hotel- sowie Vertriebspartner aus, wie es in einer Mitteilung heißt. Die 14 Hotels, in denen das Animationskonzept „Katta macht Urlaub“ kleine und große Urlauber begeistere, liegen aktuell durchschnittlich mit über 30% im Plus. In Duisburg freut man sich über diesen Erfolg, doch man will sich darauf nicht ausruhen. „Wir arbeiten an weiteren Ideen und Konzepten, um Katta und seine Freunde noch mehr in den Urlaub einzubinden. Das ist der Wunsch unserer vielen großen und vor allem kleinen Katta-Fans“, so Andreas Rüttgers, Leiter Touristik bei schauinsland-reisen.

Eine Familienanlage, die sich besonders großer Beliebtheit erfreut, ist dem Veranstalter zufolge das Jaz Maraya Family Resort in Ägypten. Da das Haus erst im Juli 2019 eröffnet wurde, konnte das „Katta macht Urlaub“ Konzept hier noch intensiver und auffälliger implementiert werden als in vielen bestehenden Familienanlagen. Kleine Katta-Fans müssen sich so zum Beispiel auch nachts nicht von ihrem Freund Katta verabschieden, denn sie schlafen in einem Bett im Kattas Welt-Design — so als wären sie selbst gerade auf Kattagaskar zu Besuch. (red)