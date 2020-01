TUI Magic Life Top-Partner 2020

Die Top-15-Partner genießen ganzjährig zahlreiche Vorteile. Dazu zählen eine umfangreiche Betreuung durch TUI Magic Life Verkaufsleiter Baris Soysal, spannende Expertenreisen wie etwa die Top-Partnerreise, Freinächte für Mitarbeiter in einem TUI Magic Life Club nach Wahl sowie eine Urkunde erwarten die Partner. Darüber hinaus haben die Büros die Möglichkeit, ihre Auslage mit dem „Top-Partner Sticker“ zu kennzeichnen und erhalten in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten zu TUI Magic Life. In den Eigenbüros ziert das Logo auch die Büro-Flatscreens. Die Urkundenübergabe für die Büros startet mit dieser Woche.

Die aktuellen TUI Magic Life Top-15-Partner 2020:

Grand Tours Reisebüro

Nachbaur Reisen Feldkirch

Optimal Reisen Perchtoldsdorf

Reisewelt Mauthausen S

abtours Linz Helmholzstrasse

TUI Das RB Villach Atrio

TUI Das Reisebüro Imst FMZ

TUI Das Reisebüro Innsbruck DEZ

TUI Das Reisebüro Salzburg Europapark

TUI Das Reisebüro St. Pölten Traisenpark

TUI Das Reisebüro Völs Cyta

TUI Das Reisebüro Wien 1190 Stadtbahnbögen

TUI Das Reisebüro Wien Donauzentrum

TUI Das Reisebüro Wien Huma Eleven

TUI Das Reisebüro Wolfsberg Tenorio

(red)