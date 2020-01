TUI: Erfolgreicher Auftritt auf der Ferienmesse

Über 160.000 Messebesucher haben sich zwischen 16. und 19. Jänner 2020 auf der Ferien-Messe Wien über Reisetrends und Urlaubsangebote informiert. Das hat sich auch am fast 250m² großen TUI Stand bemerkbar gemacht: „Der Besucherandrang am TUI-Stand war enorm. Täglich habe sich hunderte Besucher beraten lassen und unser 30-köpfiges Messe-Team hat zahlreiche Abschlüsse an den Buchungsstellen getätigt“, ist Mathias Dopplinger, Leiter Eigenvertrieb Services, zufrieden. „Eine Familie hat sogar ihren gesamten Jahresurlaub – einen Städtetrip im Frühling, einen im Herbst und zwei Wochen Griechenland im Sommer – bei uns auf der Messe gebucht“, erzählt Dopplinger. Die meisten TUI-Reisen wurden wie im Vorjahr am Samstag gebucht.

„2020 war für die TUI ein sehr gutes Messejahr. Die Nachfrage nach unseren Urlaubsangeboten war noch größer als im erfolgreichen Vorjahr", so Ines Wasner, Direktorin Vertrieb TUI Österreich.

„Dazu beigetragen haben sicherlich unser umfangreiches Reiseangebot und die qualifizierte Beratungsleistung der TUI-Reiseprofis“, erklärt Wasner. „Die Hälfte aller Buchungen sind wieder auf unsere beliebten TUI-Hotelmarken entfallen.“

Für eine optimale Beratung waren Spezialisten von TUI Magic Life, TUI Blue, RIU, Atlantica, Grecotel vor Ort. Ebenfalls am TUI-Stand vertreten war der Kreuzfahrtanbieter TUI Cruises, der sich sehr großer Nachfrage erfreute. Premium-Clubanbieter Robinson war direkt gegenüber mit einem eigenen Stand auf der Ferienmesse präsent.

Durchschnittlich 3.650 EUR– das sind um 150 EUR mehr als im Vorjahr - haben die Messebesucher für ihre TUI-Reisebuchung ausgegeben. (red)