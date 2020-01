Meliá Hotels International: Hoteleröffnung in Dubai

Das ME Dubai residiert im Herzen des aufstrebenden Burj-Khalifa-Bezirks in Downtown Dubai in dem atemberaubenden, noch im Bau befindlichen 95m hohen Opus-Gebäude der Omniyat Immobiliengruppe, das Ende November 2017 mit dem renommierten „Middle East Architect Award“ ausgezeichnet wurde.

Das ME Dubai

Verteilt auf 19 Etagen befinden sich 93 Zimmer und Suiten, eine luxuriöse Suite ME sowie 98 avantgardistische Designerwohnungen als Serviced Apartments. Genau wie die Zimmer tragen auch Lobby, Vertical Café, Lounges und der großdimensionierte Hotelempfang die unverkennbare Designhandschrift der Stararchitektin Zaha Hadids.

Das ME Dubai wird insgesamt 15 Restaurants im Opus betreiben, darunter ein ROKA, das für exklusive High-End-Cuisine in modernem Ambiente steht.

Service auf höchstem Niveau

ME by Meliá wendet sich an kulturinteressierte Kosmopoliten mit einem Faible für modernen Luxus. Wahrzeichen der persönlichkeitsorientierten Lifestyle-Marke ist ihr erstklassiger Service, der auch im ME Dubai geboten wird. Für ein perfektes ME-Erlebnis sorgt ein spezieller Aura Manager, dessen Aufgabe darin besteht, den Gästen mit seinem Insiderwissen über die Stadt, deren Highlights und besondere Locations einen perfekt auf sie abgestimmten Service zu bieten. Dieser Aura-Service und die Einrichtungen des ME Dubai stehen auch den Besitzern der exklusiven Serviced Apartments in den oberen Stockwerken zur Verfügung, darunter vier Penthäuser mit eigener Dachterrasse. (red)