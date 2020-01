Celebrity Cruises & Lifestylemarke goop starten Wellnesskreuzfahrt

Während der erstmaligen Vorstellung der speziell konzipierten Wellnesserfahrung an Bord, haben Gäste die Möglichkeit, Gründerin Gwyneth Paltrow und goop`s Chief Content Officer Elise Loehnen Loehnen kennenzulernen und sich auszutauschen sowie an drei von Experten geleiteten Gruppenkursen zu Körper, Geist und Seele teilzunehmen.

„Durch unseren enormen Erfolg mit unserem Wellnessevent In goop Health, möchten wir goop durch die Celebrity Cruises Partnerschaft einem neuen reiseaffinen Publikum nahebringen, die aufgeschlossen und neugierig sind, sich ganzheitlich von vetrauenswürdigen Wellnessexperten beraten zu lassen", so Gwyneth Paltrow, CEO und Gründerin von goop.

Das goop at Sea Wellnesserlebnis an Bord der Celebrity Apex beinhaltet während der elftägigen Kreuzfahrt folgende Besonderheiten:

Body Session: In diesem aktiven Gruppenkurs lernen Teilnehmer ihr volles Potenzial des eigenen Körpers zu nutzen und sich zu fokussieren.

Der erste Tag endet mit einem Gespräch zwischen Loehnen und einem der Kursleiter. Clean Eating: goop ist in der Lebensmittelbranche für seine ausgewogenen Rezepte bekannt. Auch an Bord von Celebrity Apex gibt es im Rahmen der Wellnesskreuzfahrt spezielle Menüpunkte von goop.

goop at Sea Tickets sind ab sofort für Passagiere erhältlich, die eine Unterkunft in der Suitenklasse an Bord der Celebrity Apex für die Mittelmeerkreuzfahrt buchen, die am 26. August 2020 von Barcelona, Spanien, beginnt. (red)