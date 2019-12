TAP: Neue Verbindung Lissabon-Santiago de Compostela

Der Abflug von Lissabon nach Santiago de Compostela findet täglich um 8:30 Uhr und um 14:05 Uhr statt. Die Ankunft in der galizischen Stadt erfolgt jeweils um 11:05 Uhr und 16:40 Uhr (Ortszeit). Umgekehrt starten die Flüge von Santiago de Compostela um 11:45 Uhr und 17:20 Uhr und landen am Flughafen Humberto Delgado in Lissabon um 12:10 Uhr bzw. 17:45 Uhr (Ortszeit). Die Flüge werden mit 70 Fluggästen in ATR 72-Flugzeugen durchgeführt und sind ab sofort buchbar.

Das Pilgerziel Santiago de Compostela

Santiago de Compostela ist die Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft Galizien und bekannt für die Wallfahrten zum heiligen Jakobus, dem Apostel Jesu Christi, dessen sterbliche Überreste dort vermutet werden, wo heute die Kathedrale der Stadt steht. Die Wallfahrten und die berühmten "Caminhos de Santiago" haben ihren Ursprung im 9. Jahrhundert. Das historische Stadtzentrum wurde von der UNESCO als Kulturerbe der Menschheit eingestuft. (red)