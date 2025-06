TUI: Top 5 Aquapark-Hotels für Familien

Hotels mit Aquaparks stehen bei Familien im Sommer 2025 hoch im Kurs. Wasserrutschen und spannende Wasserattraktionen zählen laut TUI zu den wichtigsten Buchungskriterien, vor allem wenn die Kinder mitentscheiden. Der Veranstalter hat fünf Familienhotels mit Wasserspaß herausgesucht:

Fünf Mal Wasserpark

In der Nähe von Alanya an der türkischen Riviera befindet sich das Eftalia Aqua Resort, das Familien mit seinem spektakulären Aquapark mit zahlreichen Wasserrutschen, Wellenbecken und Planschbereichen begeistert. Kinder können sich auf dem weitläufigen Wasserareal mit bunten Spritzfiguren und kindgerechten Rutschen austoben, während die Kamikaze- und Black Hole-Rutschen bei Teenagern und Erwachsenen für den Adrenalinkick sorgen. Sieben Nächte im Eftalia Aqua Resort sind mit Flug ab Wien z.B. am 6. Juli und auf Basis All Inclusive ab 1.129 EUR p. P./DZ buchbar.

Der familienfreundliche Club TUI Magic Life Belek liegt ebenfalls an der türkischen Riviera in Serik und ist ein Paradies für Familien. Die Anlage bietet einen Aquapark mit zehn Wasserrutschen und sieben Pools. Kleine Wasserratten freuen sich über die kinderfreundliche Wasserburg mit flachen Becken und sanften Rutscherlebnissen, während die älteren Familienmitglieder auf den Speed-Rutschen ihre Grenzen testen können. Im MyMo Club können die Kids mit Gleichaltrigen Spaß haben und an Motto-Tagen, Shows sowie zahlreichen Aktivitäten teilnehmen. Zusätzlich wird an fünf Tagen pro Woche ein Schwimmkurs für Kinder angeboten. Sieben Nächte im TUI Magic Life Belek sind mit Flug ab Wien z.B. am 24. Juni und auf Basis All Inclusive ab 1.275 EUR p. P./DZ buchbar. Mit dem aktuellen Aktionscode HAPPY250 sparen TUI Gäste bis 20. Juni bei ihrem Aufenthalt im TUI Magic Life Belek aktuell bis zu 250 EUR pro Buchung.

Südlich von Hurghada am Roten Meer begeistert der TUI Kids Club Jaz Bluemarine Familien mit seinem großzügig angelegten Wasserpark, der auf die Bedürfnisse von Kindern und Eltern zugeschnitten ist. Die Wasserrutschen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sorgen für strahlende Kinderaugen, während das große Wellenbecken und die interaktiven Wasserspielplätze Badespaß garantieren. Das speziell geschulte Kids Club-Team organisiert regelmäßig Ralleys und Challenges. Die Ruhezonen bieten Eltern einen Erholungsort, während ihre Kinder unter Aufsicht spielen. Sieben Nächte im TUI Kids Club Jaz Bluemarine sind mit Flug ab Wien z.B. am 22. Juni und auf Basis All Inclusive ab 849 EUR p. P./DZ buchbar.

Das familienfreundliche TUI Blue Ephesus an der türkischen Ägäisküste überzeugt mit einem modernen und weitläufigen Aquapark. Familien genießen hier die perfekte Mischung aus entspanntem Badevergnügen mit fünf Outdoor Pools, einem Indoor Pool sowie einem aufregenden Wasserspaß mit unterschiedlichen Wasserrutschen. Der separate Kinderbereich mit flachen Becken, bunten Wasserspritzfiguren und Piratenschiff ist besonders für die kleinen Gäste geeignet. Die professionellen Blue Guides sorgen täglich für altersgerechte Aktivitäten und bieten ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Sieben Nächte im TUI Blue Ephesus sind mit Flug ab Wien z.B. am 21. Juni und auf Basis All Inclusive ab 1.599 EUR p. P./DZ buchbar.

Wer an der griechischen Peloponnes-Küste Wasserspaß erleben möchte, ist im Grecotel La Riviera & Aqua Park richtig. Das Resort liegt direkt am kilometerlangen, flach abfallenden Sandstrand und bietet zusätzlich auf 20.000m2 actiongeladenes Wasservergnügen mit hochmodernen Wasserattraktionen wie Wasserfällen, Jets, Wasservulkan sowie hundert Wasserspielen. Kinder jeden Alters können in eine Wasserwelt mit Themenrutschen, Fontänen und einem Kippeimerbereich eintauchen, während Teenager und Erwachsene die anspruchsvolleren Rutschenabfahrten und das Lazy River-Erlebnis genießen können. Sieben Nächte im Grecotel La Riviera & Aqua Park sind mit Flug ab Wien z.B. am 26. Juni und auf Basis All Inclusive ab 1.575 EUR p. P./DZ buchbar. Mit dem aktuellen Aktionscode HAPPY250 sparen TUI Gäste bis 20. Juni bei ihrem Aufenthalt im Grecotel La Riviera & Aqua Park aktuell bis zu 250 EUR pro Buchung. (red)