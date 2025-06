Emirates erweitert Streckennetz in Asien

Mit der Aufnahme der Flüge nach Da Nang und Siem Reap über Bangkok sowie weiteren Erweiterungen in Bahrain, China und Damaskus biete die Airline Reisenden eine noch bessere Anbindung und mehr Reisemöglichkeiten, wie Emirates mitteilt. Mit dem Start der Flüge nach Da Nang am 2. Juni und Siem Reap am 3. Juni erweiterte Emirates ihre Präsenz in Südostasien auf 23 Ziele. Für beide Routen kommt eine Boeing 777-300ER zum Einsatz. Die Routen ermöglichen nahtlose Verbindungen zwischen Dubai, Bangkok und den neuen Zielen – alles buchbar mit einem Ticket.

Da Nang ist nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt das dritte Ziel von Emirates in Vietnam. Die Stadt ist ein wichtiger Knotenpunkt für hochwertigen Frachtverkehr. Emirates bietet in Vietnam wöchentlich 25 Flüge an und arbeitet eng mit Partnern wie Vietnam Airlines, VietJet und Sun Group zusammen. Die neue Route nach Siem Reap ergänzt das bestehende Angebot nach Phnom Penh und erhöht die Frequenzen in Kambodscha auf zehn Flüge pro Woche. Die Verbindung richte sich vor allem an Freizeitreisende aus Europa und fördere die kulturellen sowie wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern im Rahmen der umfassenden Wirtschaftskooperation (CEPA) mit den VAE, heißt es in einer Mitteilung. Die neuen Verbindungen wurden auch im Emirates-Lounge-Bereich am Flughafen Bangkok Suvarnabhumi gefeiert – dem größten Lounge-Angebot der Airline außerhalb Dubais.

Bahrain mit dem Airbus A350

Seit dem 2. Juni setzt Emirates auf der Strecke nach Bahrain - drei Mal wöchentlich - ausschließlich den modernen Airbus A350 ein – als erste Destination weltweit, die komplett mit diesem Flugzeugtyp bedient wird. Dieser Schritt unterstreiche die starke und wachsende Partnerschaft mit dem Königreich Bahrain. Bis Ende 2025 plant Emirates, so heißt es weiter, 17 Städte weltweit ausschließlich mit dem A350 zu bedienen, um die Flottenmodernisierung und das Premiumangebot weiter auszubauen.

Stärkere Partnerschaft mit Air China

Emirates erweitert ab Juli ihr China-Netz auf 49 wöchentliche Flüge, darunter zwei tägliche Verbindungen nach Peking und Shanghai sowie tägliche Flüge nach Guangzhou, Shenzhen und Hangzhou. Parallel haben Emirates und Air China ein Memorandum unterzeichnet, das eine intensivere Zusammenarbeit vorsehe, inklusive Codeshare-Abkommen, gemeinsamer Frachtaktivitäten und abgestimmter Flugpläne. Diese Partnerschaft soll Reisenden eine nahtlose Reise mit einfachen Buchungen, besseren Anschlusszeiten und erweitertem Lounge-Zugang ermöglichen. Zudem arbeiten die Airlines in Bereichen wie Digitalisierung, Datenanalyse und nachhaltiger Luftfahrt zusammen, um das Wachstum im strategisch wichtigen chinesischen Markt zu fördern.

Wiederaufnahme von Damaskus

Emirates nimmt ab dem 16. Juli wieder Flüge nach Damaskus auf, zunächst mit drei wöchentlichen Verbindungen mit einer Boeing 777-200LR, die ab Oktober auf tägliche Flüge ausgeweitet werden. Die Wiederaufnahme des Streckennetzes erfolge nach einer umfassenden Prüfung und enger Abstimmung mit der Zivilluftfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE GCAA). Eingesetzt wird eine Boeing 777-200LR mit großzügigem Kabinenkomfort. Die Rückkehr der Verbindung soll nicht nur Syriens wirtschaftlichen Wiederaufbau unterstützen, sondern auch die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern stärken. Zudem profitieren Passagiere von der Codeshare-Partnerschaft mit flydubai, die flexible Anschlussmöglichkeiten innerhalb des Emirates-Netzwerks bietet. (red)