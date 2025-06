Miami im Sommer mit vielen Neuheiten

Neue Hotels und Renovierungen

Das Shelborne By Proper, eines der legendären Hotels in South Beach, wurde für 100 Mio. USD von Grund auf erneuert. Das am Meer gelegene Hotel an der Collins Avenue mit 251 Gästezimmern, Suiten und Villen hat seine ursprüngliche historische Fassade und das denkmalgeschützte Sprungbrett am Pool aus den 1950er Jahren mit der Restaurierung beibehalten. Im hoteleigenen Restaurant Pauline, das in diesem Sommer eröffnet werden soll, können Gäste ein auf Meeresfrüchte spezialisiertes Menü genießen, oder es sich in der Cocktailbar Little Torch gemütlich machen. Zudem gibt es ein rund um die Uhr geöffnetes Fitness-/Wellnesscenter, Leihfahrräder, Poolkabinen und einen privaten Strandclub.

Das neu eröffnete Donatella Boutique Hotel & Restaurant an der Collins Avenue im Art Deco District ist das Schwesterhotel der Villa Casa Casuarina, der ehemaligen Versace-Villa. Das Hotel am Ocean Drive hat nur sechs Zimmer, die alle mediterranes Flair versprühen. Sie verfügen über einen eigenen Concierge und Butler und haben Zugang zum Strand mit luxuriösen Tagesbetten. Gäste können sich im Donatella Restaurant auf süditalienische Küche freuen.

Das Andaz Miami Beach ist ein Newcomer in Mid Beach, der schon beim Einchecken mit einem Blick auf den türkisfarbenen Atlantik für Urlaubsfeeling sorgt. Zu den Annehmlichkeiten gehören das Ondara Spa, zwei Pools und drei Restaurants der José Andrés Group.

Neue Attraktionen und Museen

In der Michelangelo Immersive Experience in der 1212 Lincoln Road in South Beach können BesucherInnen durch verschiedene Räume wandern und Repliken der berühmtesten Werke des Renaissancemeisters bestaunen, von Skulpturen bis hin zu Fresken, einschließlich lebensgroßer Reproduktionen der „David“-Statue. Ein zentrales Element der Ausstellung ist eine großformatige digitale Nachbildung der Sixtinischen Kapelle. Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. Juni 2025.

Bis zum 1. September können BesucherInnen im Phillip and Patricia Frost Museum of Science in Downtown Miami die neue Ausstellung „AI: More than Human“ bestaunen. Die interaktive, internationale Ausstellung, die vom Londoner Barbican Centre kuratiert wurde, zeigt die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. BesucherInnen erleben interaktive Installationen, futuristische digitale Landschaften, zum Nachdenken anregende Forschung und KI-gesteuerte Kunst. Der Besuch der Ausstellung ist in allen Eintrittskarten des Museums enthalten.

Im Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County in Downtown Miami wird der Sommer mit der Broadway Across America-Präsentation von “Chicago” vom 17. bis 22. Juni im Ziff Ballet Opera House heiß.

Neuigkeiten aus der Kreuzfahrt

PortMiami festigt weiterhin Miamis Platz als Kreuzfahrthauptstadt der Welt. Im vergangenen Frühjahr hat MSC Cruises seine neue vierstöckige, 490.000 m2 große Anlage eingeweiht, die offiziell das größte Kreuzfahrtterminal der Welt ist. Das Kreuzfahrtunternehmen hat außerdem vor Kurzem die MSC World America in Betrieb genommen, die von Miami aus in die Karibik fährt. Das weitläufige Schiff beeindruckt mit 19 Restaurants, darunter das einzige Eataly auf See, und der einzigen Überwasser-Schaukel, dem Cliffhanger, der sich über den Ozean schwingt.

Eine weitere neue Möglichkeit, von Miami aus in die Karibik zu segeln, bietet das neue Schiff der Norwegian Cruise Line, die Norwegian Aqua. Das Schiff hat geräumige Suiten und Highlights wie den neuen Aqua Slidecoaster, eine Mischung aus Achterbahn und Wasserrutsche. Drei- und viertägige Kreuzfahrten bietet das Mega-Schiff Wonder of the Seas von Royal Caribbean an, die am 25. August beginnen. Alle Routen beinhalten einen Tag auf der Privatinsel der Kreuzfahrtgesellschaft auf den Bahamas.

Fußball-Event

Während der ersten FIFA Club-Weltmeisterschaft 2025 steht der Fußball in den USA im Mittelpunkt des Geschehens, und Miami wird mittendrin sein. Im Hard Rock Stadium in Miami Gardens werden während des globalen Fußballturniers mehrere Spiele ausgetragen, an denen die besten Fußballvereine und -stars der Welt teilnehmen. Die Gruppenspiele finden am 14., 16., 18., 20., 23. und 25. Juni statt, die Achtelfinalspiele am 29. Juni und 1. Juli.

Essen & Trinken

Das Maple & Ash, ein dekadentes Steakhouse aus Chicago, bietet jetzt im Miami Worldcenter in der Innenstadt von Miami feurige Festessen an. Lebendiges Holzfeuer ist das Hauptkonzept des Restaurants, wobei ein Großteil der Speisen im Feuer zubereitet wird. Mit Blick auf die Biscayne Bay hat das Amara at Paraiso sein allererstes Brunch-Buffet eröffnet, das jeden Sonntag von 11 bis 16 Uhr angeboten wird. Das Buffet kostet 89 USD pro Person, zuzüglich Steuern und Trinkgeld, und kann zwei Stunden lang genossen werden.

Die Bar Bucce wurde von dem Team des beliebten Macchialina gegründet und ist eine neue Pizzeria, ein italienischer Markt und eine Weinbar in Little River in einem. Nachdem das Bored Cuban an seinem ursprünglichen Standort in der Le Jeune Road für seine innovative Mischung aus kubanischer Küche und digitaler Kunstkultur Aufmerksamkeit erregt hat, expandiert es nun nach Brickell mit einem neuen Pop-up und einem Take-out in seinem traditionellen „Ventanita“-Fenster. Das BH Prime im eleganten St. Regis Bal Harbour Resort, das im Juni eröffnet wird, verspricht theatralische Momente am Tisch und klassische Steakhouse-Favoriten, die mit globalem Flair neu interpretiert werden.

