EVA Air: Neues Mitglied der IATA-Turbulence Aware Platform

Mit dem Klimawandel treten Turbulenzen immer häufiger auf, was zunehmend zu einer Herausforderung für die Flugsicherheit und die Flugplanung wird. Um die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung zu gewährleisten, hat sich EVA Air den weltweiten Bemühungen angeschlossen, den Austausch von Echtzeit-Turbulenzdaten und die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen durch diese hochmoderne Plattform zu optimieren.

Turbulenzen umfliegen

„Obwohl die Technologie immer fortschrittlicher wird, gehören Turbulenzen nach wie vor zu den am schwierigsten vorherzusagenden Wetterbedingungen. Leichte Turbulenzen können zu Erschütterungen des Flugzeugs führen, während starke Turbulenzen strukturelle Schäden am Flugzeug verursachen können“, sagte EVA-Präsident Clay Sun. „Wir glauben, dass die Teilnahme an Turbulence Aware Piloten und Fluglotsen dabei helfen wird, Echtzeitdaten zu analysieren, geeignete Flugwege zu planen und auszuwählen, um Gebiete mit höherem Turbulenzrisiko zu vermeiden und die Sicherheit der Passagiere und des Flugzeugs zu garantieren.“

„Wir freuen uns sehr, dass EVA Air sich Turbulence Aware anschließt, um die Leistungen von Besatzungen und Fluglotsen weltweit weiter zu verbessern und so die Flugsicherheit, Treibstoffeffizienz und den Komfort für Passagiere zu steigern“, sagte IATA-Generaldirektor Willie Walsh. Mit den von jeder Fluggesellschaft gemeldeten Daten würde die IATA dem Flugpersonal ein klareres Bild vermitteln, wodurch die Plattform mehr zur Verringerung der Auswirkungen von Turbulenzen beitragen könne. Im Jahr 2024 hätten die teilnehmenden Fluggesellschaften insgesamt 51,8 Mio. Turbulenzmeldungen generiert, was einem deutlichen Anstieg von 35% gegenüber 2023 entspreche. Damit seien auch durch Turbulenzen verursachte Schäden verringert worden, so Walsh weiter.

28 Mitglieder

Die Plattform umfasst derzeit 28 Fluggesellschaften, die Berichte von über 2.700 Flugzeugen austauschen. Sobald die Plattform die Daten zusammengestellt hat, liefert sie den Piloten Echtzeit-Informationen zu Turbulenzen in Form von Bildern, sodass diese rechtzeitig Kursänderungen vornehmen und betroffene Gebiete umfliegen können. EVA Air wird zunächst insgesamt 33 Flugzeuge des Typs Boeing 777-300ER einsetzen, um an der Datenerfassung und -übermittlung teilzunehmen. (red)