Dem Anlass entsprechend veranstaltete die dynamische Ferienfluggesellschaft am 22.Mai einen glanzvollen Galaabend in der Top-Location Cosmos Theatre in Antalya. Rund 700 Vertreter aus Wirtschaft, Sport und Medien und vor allem Geschäftspartner aus der Luftfahrt- und Tourismusbranche, darunter auch etliche aus Österreich, waren zu diesem Mega-Event geladen. Ein umfangreiches Showprogramm sowie auch die kulinarischen Kreationen des Abend spiegelten die vielfältigen Destinationen, die Corendon Airlines ansteuert, wider.

Erfolg durch Engagement

Mit Stolz und Rührung zugleich begrüßten Corendon CEO Yildiray Karaer und Gründungspartner Atilay Batu die zahlreichen Gäste und eröffneten die festliche Gala mit persönlichen Worten:

„Unser Ziel war es nicht einfach nur, eine neue Airline zu etablieren, sondern eine Ferienfluggesellschaft zu erschaffen, die Menschen sicher, komfortabel und voller Herzlichkeit ans Ziel bringt. Heute erfüllt es uns mit großem Stolz zu sehen, dass aus dieser Vision eine Erfolgsgeschichte wurde. Millionen von Passagieren waren in den letzten zwei Jahrzehnten Teil davon.“

„In den letzten 20 Jahren hat sich Corendon Airlines stetig weiterentwickelt, was wir vor allem unseren engagierten Mitarbeitern, verlässlichen Partnern und treuen Gästen zu verdanken haben. Und unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende. Wir wollen weiter wachsen, besten Service bieten und noch viele Jahre zahlreiche Passagiere bei uns an Bord willkommen heißen“, so Karaer weiter. Seit dem Start 2005 ist die Airline kontinuierlich gewachsen und betreibt heute eine Flotte von 35 Flugzeugen. Die Airline mit Sitz in Antalya hat die Europäische Fluglizenz und steuert vor allem Ferienziele in der Türkei, Griechenland, Ägypten sowie auf den Kanarischen Inseln an. In Österreich starten Corendon-Flugzeuge ab Wien, Linz, Salzburg, Graz und Innsbruck zu den beliebten Ferienzielen, im Winter 2025/2026 sind derzeit Flüge ab Wien und Linz nach Hurghada im Programm.

Wachstum mit Verantwortung

Im Rahmen der Veranstaltung gab es auch die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit Vertriebschef Christian Hein und Flugexperten Paul Schwaiger, der kürzlich den CCO-Posten bei Corendon Airlines übernommen hat. Eigentlich bereits im Ruhestand, ist Schwaiger bis auf weiteres interimistisch für die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. „Corendon ist sehr Kunden-orientiert und hat eine schlanke Struktur, das gefällt mir sehr, ich vergleiche es sogar ein bisschen mit der frühen Lauda Air“, schwärmt Schwaiger. Entscheidungen können flexibel und rasch gefällt werden, das sei der Vorteil eines Privatunternehmens. Man investiere viel und wolle das Wachstum weiter fortsetzen – „Aber mit vorsichtigem Weitblick und Verantwortung.“ Allerdings sei bis auf weiteres keine Flotten-Erweiterung geplant, denn „Im Sommer ist die Nachfrage sehr stark, aber im Winter haben wir fast zu viele Flieger.“ Guter Grund für die Strecken-Ausweitung: In der kommenden Wintersaison wird das Flugnetz mit weiteren Zielen wie Sharm el Sheikh und die Kanarischen Inseln ausgebaut. (red)