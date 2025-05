MSC Cruises kündigt ganzjährige Südkaribik-Kreuzfahrten an

MSC Cruises baut das Kreuzfahrtangebot in der südlichen Karibik deutlich aus: Ab der Wintersaison 2026/27 wird die Reederei erstmals zwei Schiffe in der Region stationieren – die MSC Seaview und neu die MSC Opera. Letztere wird darüber hinaus auch während der Sommersaison 2027 in der Karibik unterwegs sein und damit ganzjährig auf Karibik-Kurs bleiben. Buchungen sind ab sofort möglich.

Die MSC Opera wird ab dem 16. November 2026 7-Nächte-Kreuzfahrten mit Start in La Romana (Dominikanische Republik) anbieten. Wahlweise lassen sich die Reisen auch zu 14-Nächte-Schmetterlingsrouten kombinieren. Ab April 2027 steht Fort-de-France auf Martinique als zweiter Einschiffungshafen zur Verfügung.

Highligts der neuen Routen

Die neue Sommer- und Winterroute der MSC Opera führt zu beliebten Karibikinseln wie Martinique, Guadeloupe, Barbados, Antigua und Barbuda, Aruba, Curaçao, den Britischen Jungferninseln und weiteren Destinationen. Zu den Highlights zählen:

La Romana, das mit seinen Stränden und der Tropfsteinhöhle Cueva de las Maravillas punktet

Isla Catalina, ideal für Schnorchler und Sonnenanbeter

Virgin Gorda, bekannt für die Felsformation „The Baths“

Fort-de-France, mit kreolischer Architektur und Regenwald-Ausflügen

St. John’s, lebhaftes Zentrum auf Antigua mit Wassersportangebot

Zusätzlich stehen unter anderem Häfen wie Oranjestad (Aruba), Kralendijk (Bonaire), Philipsburg (St. Maarten), Basseterre (St. Kitts und Nevis) oder Road Town (Tortola, Britische Jungferninseln) auf dem Fahrplan.

MSC Seaview bleibt im Winterprogramm

Parallel dazu wird die MSC Seaview weiterhin 7-Nächte-Kreuzfahrten durch die südliche Karibik durchführen. Heimathafen ist Fort-de-France. Angelaufene Ziele sind unter anderem Castries (St. Lucia), Kingstown (St. Vincent), Bridgetown (Barbados), Saint George (Grenada) und Basseterre.

Weitere Infos unter: www.msccruises.at (red)