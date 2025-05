TUI: Tunesien-Angebote mit Fokus auf Familien

Mit dem ersten Direktflug ab Wien nach Djerba ist TUI am vergangenen Samstag in die diesjährige Tunesien-Saison gestartet. Insgesamt bietet der Veranstalter im Sommer 2025 bis zu fünf wöchentliche Verbindungen nach Tunesien – darunter Flüge nach Djerba und Monastir ab Wien sowie eine neue Verbindung ab Salzburg, die ab 4. Juni startet. Flugtickets sind aktuell bereits ab 118 EUR (Djerba) bzw. 173 EUR (Monastir) buchbar.

Rund 250 Hotels im Tunesien-Portfolio

Passend zum Saisonstart erweitert TUI sein Portfolio in Tunesien mit dem neuen TUI Suneo Palm Beach in Skanes. Das familienfreundliche All-Inclusive-Hotel liegt zwischen Monastir und Sousse in einem weitläufigen Palmengarten und nur wenige Gehminuten vom Sandstrand entfernt. Der Fokus liegt auf einem preisbewussten Familienangebot mit Spielbereichen, Kinderanimation und breitem Kulinarikangebot.

Insgesamt stehen TUI Gästen rund 250 Hotels im Sommerprogramm zur Auswahl - darunter auch einige Häuser der Marken TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson und TUI Suneo. Kurzentschlossene profitieren von attraktiven Frühbucheraktionen – mit Preisnachlässen von bis zu 40%.

Freizeitprogramm für Groß und Klein

Tunesien punktet bei Familien nicht nur mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch mit einem breiten Freizeitangebot. Von historischen Stätten wie der Medina in Hammamet oder den Ruinen von Pupput bis hin zu Wüstentouren ab Douz – dem „Tor zur Sahara“ – gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur aktiven Urlaubsgestaltung.

Beliebt sind auch Bootsausflüge ab Hammamet oder Djerba. Unvergessliche Erlebnisse wie eine Piratenschiff-Tour zur Flamingoinsel oder Dromedarritte in der Wüste runden das Programm ab. Für Abenteuerlustige lohnt sich ein Abstecher ins Star-Wars-Höhlendorf im Süden des Landes.

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im Hotel SplashWorld AQI Venus Beach in Hammamet kosten mit Flug ab Wien z.B. am 9. Juli ab 899 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im TUI Magic Life Africana in Hammamet kosten mit Flug ab Wien z.B. am 21. Juni ab 889 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im TUI Magic Life Penelope Beach auf der Insel Djerba kosten mit Flug ab Wien z.B. am 31. Mai ab 609 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

(red)