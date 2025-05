Anex-Gruppe: Großteil des Winterprogramms 2025/26 buchbar

Die Veranstaltermarken der Anex-Gruppe haben ihr Winterangebot 2025/26 geöffnet – über 70% sind bereits buchbar. Das Portfolio wurde dabei insbesondere auf der Fernstrecke ausgebaut, neue Destinationen wie Sri Lanka und die Kapverdischen Inseln ergänzen das Angebot. Auch bei bestehenden Reisezielen wie Ägypten, den Kanaren oder Thailand kommen zahlreiche neue Hotels hinzu. Für viele Ziele sind Frühbucherrabatte von bis zu 45% verfügbar.

Kapverden & Sri Lanka

Erstmals im Programm finden sich die Kapverdischen Inseln Sal und Boa Vista mit zehn Hotels – darunter das 4-Sterne-Hotel Occidental Boa Vista Beach in Strandlage. Sri Lanka ergänzt das Fernstreckenportfolio der Marken Anex Tour, Bucher Reisen und Neckermann Reisen. Dort stehen 44 Hotels in den beliebtesten Regionen zur Auswahl. Besonders hervorgehoben wird das Dickwella Resort & Spa, das auf einer Halbinsel im Süden der Insel liegt.

Kanaren & Ägypten

Auf den Kanarischen Inseln warten ebenfalls neue Unterkünfte: etwa das Club Hotel Drago Park auf Fuerteventura oder das Hotel Marquesa in der Altstadt von Puerto de La Cruz auf Teneriffa. Frühbucher können bis zum 30. September bis zu 25% sparen. In Ägypten ergänzen zwei neue Resorts in Sahl Hasheesh das Portfolio: das Jaz Elite Asteria sowie das Serenity Sky Arc Resort – beide direkt am Meer gelegen und mit umfangreicher Ausstattung für Familien und Erholungssuchende. Buchungen bis 15. Juni sind mit bis zu 45 Prozent Preisvorteil möglich.

VAE & Ferne

Zusätzlich wurde das Angebot in den Vereinigten Arabischen Emiraten erweitert: Neu im Programm ist unter anderem das Vida Beach Resort in Umm Al-Quwain. Auch Thailand bleibt stark nachgefragt – mit beliebten Hotels wie dem X10 Khaolak Resort oder dem Centara Reserve Samui. Die Malediven runden das Langstreckenangebot ab.

Skiurlaub & Frühbucherpreise

Neben Sonnenzielen bietet die Anex-Gruppe auch Winterurlaub in klassischen Skidestinationen an. Zehn Regionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien sind mit Eigenanreise im Programm vertreten.

Mit der frühzeitigen Freischaltung großer Teile des Winterangebots und attraktiven Frühbucherkonditionen setzt die Anex-Gruppe gezielt auf Planungssicherheit und Vielfalt für Reisebüros und KundInnen. (red)