TUI Care Foundation: Projekt gegen Geisternetze in Sizilien gestartet

In Zusammenarbeit mit dem Sicily Environment Fund verfolgt diese neue Initiative das Ziel, Umweltverschmutzung durch sogenannte Geisternetze – also verloren gegangene oder entsorgte Fischfanggeräte – zu bekämpfen. Neben ökologischen Schäden beeinträchtigen diese auch Fischerei und Tourismus in der Region erheblich.

Meeresabfälle aus der Fischerei, insbesondere zurückgelassene, verlorene oder weggeworfene Ausrüstung, stellen eine erhebliche Bedrohung für die Meeresumwelt dar. Jährlich gehen fast 2% aller Fanggeräte, darunter große Mengen an Netzen, Leinen und Fallen, im Meer verloren. Diese sogenannte „Geisterausrüstung“ fängt und schädigt Meereslebewesen, zerstört Lebensräume wie Korallenriffe und Seegraswiesen und beeinträchtigt aufgrund ihres Kunststoffgehalts über Jahrzehnte die marinen Ökosysteme.

Eine einjährige Machbarkeitsstudie soll zunächst Herausforderungen und Lücken beim Management solcher Netze identifizieren. Zwei Pilotstandorte für Reinigungsaktionen werden im Zuge des Projekts ausgewählt. Dort sollen mindestens 500kg an Geisternetzen geborgen und fachgerecht entsorgt werden. Eingebunden sind unter anderem Tauchzentren und Fischereibetriebe, die vor Ort bei der Lokalisierung der Netze und bei der Datenerhebung mitwirken.

Aufklärung und Kreislaufwirtschaft

Zudem zielt das Projekt darauf ab, Fischereibetriebe für den verantwortungsvollen Umgang mit Fanggeräten zu sensibilisieren. Mindestens 15 lokale Unternehmen sollen Strategien zur Vermeidung von Netzverlusten entwickeln. Parallel dazu erforscht die Initiative gemeinsam mit lokalen HandwerkerInnen neue Wege des Recyclings und Upcyclings von Altnetzen.

TouristInnen werden durch Tauch- und Schnorchelkurse sowie Upcycling-Workshops eingebunden, um das Bewusstsein für Umweltschutz und nachhaltigen Tourismus zu stärken. Das Sizilien-Projekt ist Teil eines globalen Engagements der TUI Care Foundation: Weitere Destination Zero Waste Programme laufen unter anderem auf Jamaika, Sansibar, Mauritius, Curaçao, Zypern und Menorca. (red)