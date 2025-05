Der T.A.I. Werbe Grand Prix 2025, der bedeutendste Wettbewerb für touristische Werbung im deutschsprachigen Raum, fand heute, 19. Mai 2025, im „Lighthouse 10“ im Haus des Meeres in Wien seine feierliche Siegerehrung. Über 100 Tourismus- und Werbe-Profis nahmen an der Veranstaltung teil und ehrten die GewinnerInnen in den Kategorien Gold, Silber, Bronze sowie die Sonderpreise und Kristall-Award TrägerInnen, die als die Besten der Besten ausgezeichnet wurden.

Der Wettbewerb gilt als der härteste und zugleich fairste im deutschsprachigen Raum, da nicht nur eine Fachjury, sondern vor allem das Publikum – der wichtigste Juror für jegliche Werbung – bei der Auswahl der besten Exponate eine zentrale Rolle spielt. In der diesjährigen Ausgabe war die Qualität und Professionalität der eingereichten Kampagnen beeindruckend, mit einer deutlichen Tendenz hin zur verstärkten Markenpflege. In allen Bereichen – von Print- und Onlinekampagnen bis hin zu Social-Media-Marketing – war das Engagement in der Markenpflege erkennbar. Laut Stefan Schmertzing, dem Vorsitzenden der Fachjury, war es besonders erfreulich, wie stark sich das Thema der Markenidentität in den eingereichten Arbeiten widerspiegelte.

Ein weiteres Thema, das bei den Einreichungen spürbar war, ist die zunehmende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz. Diese Entwicklung zeigt, wie moderne Technologien auch die kreative Arbeit im Bereich der touristischen Werbung beeinflussen.

Die Kristall-Award GewinnerInnen

Der Kristall-Award wird an die Exponate verliehen, die sowohl von der Fachjury als auch dem Publikum die höchste Punktzahl in ihrer jeweiligen Kategorie erhalten haben. Die diesjährigen Gesamt-SiegerInnen sind:

Innsbruck Tourismus – Durchreisekampagne „Reise Leicht“ | (Online & Digital-) Marketing sowie Social-Media-Kampagnen

– Durchreisekampagne „Reise Leicht“ | (Online & Digital-) Marketing sowie Social-Media-Kampagnen thjnk Germany GmbH für Austrian Airlines – „Tausch' das Grau gegen Blau.“ | TV- und Radio-Spots gesamt

– „Tausch' das Grau gegen Blau.“ | TV- und Radio-Spots gesamt Hotel Das Central - Alpine. Luxury. Life. – central-soelden.com/team | Websites gesamt

– central-soelden.com/team | Websites gesamt TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – "Lift und Liebe" Liftdating | Plakate, sonstige Werbemittel

– "Lift und Liebe" Liftdating | Plakate, sonstige Werbemittel Österreich Werbung – „So schmeckt Österreich“ | Kataloge gesamt

Bild anbei: (v.l.): Sonja Feldmann / Team Lead Marketing Campaigns & Social Media Austrian Airlines; Birgit Reischl / Kommunikationsberaterin & Mitglied der Fachjury; Yvonne Sadilek / Marketing Campaign Manager Austrian Airlines; Christopher Norden / Geschäftsführer T.A.I. Fachzeitungsverlag; Daniela Stanger / Employer Branding Coordinator des Hotels Central in Sölden; Anna-Maria Millinger / Marketing TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol; Alexandra Sasse / Kampagnen- & Zielgruppenmanagement Innsbruck Tourismus; Sara Winkler-Pundy / Teamleitung Team Campaigning Österreich Werbung; Martin Venier / MOG Film GmbH für Innsbruck Tourismus; Daniel Brandtner / Außendienst TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol

(red)