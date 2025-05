e-hoi bietet zwei neue Event-Kreuzfahrten 2026

Die beiden exklusiven Charter-Kreuzfahrten stehen für ein einzigartiges Konzept: ein komplett gechartertes Kreuzfahrtschiff, ein hochkarätiges Musik- und Entertainmentprogramm sowie entspannte Urlaubstage in maritimer Festivalatmosphäre. Die Buchung für die beiden Event-Kreuzfahrten ist bereits eröffnet. Wer sich frühzeitig entscheidet, kann von exklusiven Frühbucher-Rabatten profitieren.

Detlev Schäferjohann, CEO von e-hoi, betont: „Unsere Eventkreuzfahrten sind echte Herzensprojekte – und das bereits seit vielen Jahren. Die große Nachfrage zeigt uns, dass unsere Gäste dieses besondere Zusammenspiel aus hochwertiger Kreuzfahrt und mitreißendem Live-Entertainment lieben. Mit der fünften 90s Super Cruise und der mittlerweile achten Ausgabe von Stars del Mar führen wir zwei etablierte Erfolgsformate fort, die für viele unserer Gäste zum jährlichen Highlight geworden sind.“

Stars del Mar 2026

Vom 14. bis 17. Mai 2026 erwartet die Gäste auf der Mein Schiff Relax ein entspanntes Erlebnis über das Christi-Himmelfahrt-Wochenende. Die Reise führt von Hamburg über einen Seetag nach Kopenhagen und endet in Kiel. Musikalisch wird es hochkarätig: Headliner sind Fury in the Slaughterhouse und die Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, abgerundet durch Auftritte der Hermes House Band, der Disco Boys und Moderator Ross Antony. Kopenhagen bietet eine der lebenswertesten Städte der Welt als Ziel, und an Bord genießen Gäste die Premium-Inklusivleistungen von Mein Schiff. Familien können sich zudem auf eine umfassende Kinderbetreuung freuen.

90s Super Cruise 2026

Vom 1. bis 4. Oktober 2026 verwandelt sich die AIDAprima in das größte 90er-Jahre-Festival auf See. Auf der Route von Hamburg über Rotterdam zurück nach Hamburg dürfen sich die Gäste auf ein Best-of der Pop- und Dancehits der Dekade freuen. Mit dabei sind Oli.P, Captain Jack, Mr. President, Rednex und viele weitere Ikonen dieser Zeit. DJ Quicksilver, Jay Frog, DJ Schalli sowie Hip-Hop-Ikone DJ Tomekk bringen den Beachclub zum Beben. Moderiert wird das bunte Musikprogramm von Mola Adebisi, bekannt aus der VIVA-Ära. Kulinarisch genießen die Gäste ein vielfältiges Angebot und kostenfreie Getränke während der Mahlzeiten.

Weitere Infos unter: www.e-hoi.de (red)