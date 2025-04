Eva Air: Drei neue SAF-Partnerschaften

EVA Air hat kürzlich die Unterzeichnung von Beschaffungsverträgen für nachhaltigen Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel = SAF) mit drei wichtigen Lieferanten bekannt gegeben: Associated Energy Group, LLC (AEG FUELS) aus den Vereinigten Staaten, COSMO Oil Marketing Co., Ltd. (COSMO) aus Japan und Formosa Petrochemical Corporation aus Taiwan. Mit diesem strategischen Schritt bekräftigt Eva Air ihr konsequentes Engagement für Nachhaltigkeit.

Ziel: B is 2050 Netto-Null-Emissionen

„Nachhaltige Entwicklung ist heute nicht nur eine Wahl, sondern eine Verantwortung“, sagte Eva Air-Präsident Clay Sun. „Unsere bilateralen Kooperationen mit AEG FUELS, COSMO und Formosa Petrochemical Corporation spiegeln unser Engagement für Netto-Null-Emissionen wider. Durch die aktive Einführung von SAF in unserem gesamten globalen Netzwerk reduzieren wir unseren betrieblichen Kohlenstoff-Fußabdruck und fördern den Wandel und das Wachstum in der gesamten Lieferkette der Luftfahrt.“

Mit den weltweiten Bemühungen bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, gilt SAF aktuell als eine der vielversprechendsten Lösungen der Luftfahrtindustrie zur Kohlenstoffreduzierung. Eva Air hält sich an die SAF-Versorgungspolitik der Europäischen Union (EU) und fliegt seit dem ersten Quartal dieses Jahres auf allen Flügen ab Europa mit einer 2%igen SAF-Beimischung. Die neuen Vereinbarungen markieren nun die nächste Phase der Nachhaltigkeitsreise von Eva Air, die ab dem zweiten Quartal 2025 unabhängig und regelmäßig SAF an wichtigen Drehkreuzen in Nordamerika, Japan und Taiwan einführen wird. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Flugemissionen erheblich zu senken und den Grundstein für eine breitere Einführung von SAF zu legen. (red)