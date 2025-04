Ras Al Khaimah positioniert sich als Top-Destination für Zweisamkeit

Ob luxuriöse Resorts, spektakuläre Erlebnisse in Wüste und Bergen oder authentische Kulturerkundungen – die Kombination aus hochwertiger touristischer Infrastruktur und ursprünglichem Ambiente macht Ras Al Khaimah zu einem besonders reizvollen Reiseziel für Paare aus aller Welt.

Zweisamkeit im Naturemirat

Nur rund 45 Autominuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt, lockt Ras Al Khaimah mit eindrucksvoller Naturkulisse - von der Küste über Dünenlandschaften bis zum Hajar-Gebirge. Das Emirat bietet sowohl Glamping in Beduinenzelten als auch exklusiven Komfort in Überwasser-Villen à la Malediven. Ob entspannte Tage am Strand, gemeinsame Wellness-Auszeiten in renommierten Spas oder Action bei Wüsten-Safaris und auf der weltweit längsten Zipline – das Angebot ist vielfältig.

Individuelle Reiseerlebnisse

Die Region spricht sowohl erholungssuchende als auch abenteuerlustige Reisende an. Aktivitäten wie Stargazing in der Wüste, Heißluftballonfahrten bei Sonnenaufgang oder ein Candle-Light-Dinner unter freiem Himmel machen Ras Al Khaimah zur idealen Wahl für Flitterwochen oder romantische Kurztrips. Unterkünfte wie das Anantara Mina Al Arab oder das The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert, bieten maßgeschneiderte Erlebnisse für Paare.

Neben Outdoor-Erlebnissen können Paare auch in die lokale Kultur eintauchen – etwa bei einem Besuch der historischen Festung Dhayah, des traditionellen Fischerdorfs Al Jazirah Al Hamra oder des Nationalmuseums. Wellness-Liebhaber:innen finden in Spas wie dem La’Mar Spa oder dem Avitane Spa ein umfangreiches Angebot für Paar-Anwendungen, Hamam-Erlebnisse und traditionelle Behandlungen mit regionalen Ölen.

Gastgeber der größten Hochzeitsplaner-Konferenz

Ras Al Khaimah stärkt nicht nur seinen Ruf als romantische Urlaubsdestination, sondern etabliert sich auch als Hotspot für die internationale Hochzeitsbranche. So war das Emirat Ende Februar 2025 auch Gastgeber der „Exotic Wedding Planning Conference“ (EWPC) - der weltweit größten Konferenz für Hochzeitsplanung. Über 500 Fachleute aus über 80 Ländern trafen sich zur Netzwerkpflege, Weiterbildung und zum Austausch aktueller Branchentrends. Das Event unterstreicht die wachsende Bedeutung Ras Al Khaimahs im Segment der Luxus- und Hochzeitsreisen. (red)