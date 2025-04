Norwegian Aqua in Miami getauft

Die Taufzeremonie fand im Terminal des Unternehmens in PortMiami statt. Taufpate war der zweifache Emmy-Preisträger Eric Stonestreet. Zum Auftakt der Zeremonie erlebten die über 2.000 anwesenden Gäste eine Vorschau auf die neueste Eigenproduktion des Unternehmens: „Revolution: A Celebration of Prince" ist eine im Konzertstil präsentierte Tribute-Show rund um den Künstler und Superstar Prince.

Mehr Angebot auf Great Stirrup Cay

Nach der Aufführung stellte David J. Herrera, President von Norwegian Cruise Line, die Pläne des Unternehmens vor, das Angebot auf der Privatinsel zu erweitern. Im Laufe dieses Jahres, zeitgleich mit der Fertigstellung des neuen Piers, an dem mehrere Schiffe gleichzeitig anlegen können, können sich die Gäste auf einen weitläufigen Bereich freuen, um die Sonne der Bahamas zu genießen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Gäste an Land erwartet künftig ein Willkommenszentrum wie auch ein bequemer Tramservice, der es ihnen ermöglicht, die Insel mühelos zu erkunden.

Zu den Entwicklungsplänen für die Insel gehöre auch die Implementierung von bei Gästen beliebten Erlebnissen an Bord auf Great Stirrup Cay. Auf der Insel werde es einen neuen Vibe Beach Club geben, eine Outdoor-Lounge nur für Erwachsene mit privaten Cabanas, Liegestühlen und anderen Annehmlichkeiten. Hinzu kommt auch der Horizon Park: Der völlig neue Freizeitbereich, der kürzlich auf der Norwegian Bliss und der Norwegian Breakaway sein Debüt feierte, bietet Rasenplatzspiele und soll als Treffpunkt für die ganze Familie fungieren.

Mehr Angebot am Schiff

Die Norwegian Aqua ist 321m lang und hat Platz für bis zu 3.571 Passagiere. Zu den Highlights an Bord zählen etwa eine Kombination aus Achterbahn und Wasserrutsche sowie ein digitaler Sportkomplex, der sich abends in einen Nachtclub verwandelt. Eine Arcade-Spielhalle mit Virtual-Reality-Erlebnissen steht für Familien bereit. Im Restaurantbereich gibt es neu ein thailändisches Spezialitätenrestaurant und das erste rein pflanzliche Restaurant der Flotte. Die Unterkünfte umfassen erstmals auch Drei-Schlafzimmer-Suiten. Das Schiff wird in Miami und Port Canaveral (Orlando), Florida, sowie in New York City anlegen und bis März 2027 Bahamas-, Karibik- und Bermuda-Routen fahren, (red)