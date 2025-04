nicko cruises gewinnt Fairplay Award

Am Donnerstagabend wurden in Hamburg Kreuzfahrt-Anbieter ausgezeichnet, die sich durch ihr faires und vertrauensvolles Verhalten im Vertrieb hervorheben. Den Award für nicko cruises in der Kategorie „Fluss“ wurde von der Key-Account-Managerin Isabella Miller persönlich entgegengenommen. In der Laudatio zur Auszeichnung von nicko cruises wurde insbesondere das transparente Provisionsmodell und die klare Ausrichtung des Unternehmens auf die Bedürfnisse von KundInnen und VertriebspartnerInnen gelobt und hervorgehoben.

„Dieser Award bedeutet uns sehr viel, denn er würdigt unser Engagement für einen fairen Vertrieb. Es ist bereits unsere dritte Auszeichnung der Kreuzfahrtinitiative seit 2019 und zeigt, dass unser Kurs im Hinblick auf VertriebspartnerInnen und KundInnen der Richtige ist - geprägt von Vertrauen und Fairness“, sagt Michael Baden, Chief Commercial Officer bei nicko cruises.

Auszeichnung für faire Zusammenarbeit

Der Fairplay Award wird seit 2015 jährlich von der Kreuzfahrtinitiative e. V. verliehen. Die Auszeichnung erfolge dabei auf Grundlage eines eigens entwickelten Fragesystems, mit dem die Mitglieder der Kreuzfahrtinitiative die Reedereien bewerten. In vier Kategorien wird die Zusammenarbeit zwischen Kreuzfahrtvertrieb und Reedereien beurteilt, wobei in jeder Kategorie besonderer Wert auf Fairness, Transparenz und ein konstruktiv-kritisches Miteinander gelegt wird.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises erhalten interessierte Reisebüros unter www.gemeinsamaufkurs.de (red)