FH Linz: Ryanair startet nach Alicante und Bari

Sonne, Sand und Meer in Kombination mit Kultur erwartet die BesucherInnen der spanischen Hafenstadt Alicante. Die lebendige Stadt an der Costa Blanca wird in diesem Sommer zweimal wöchentlich (Di, Sa) ab Linz angeflogen. Alicante, bekannt für seine Sandstrände, erweist sich als ideale Badedestination und bietet zudem eine perfekte Mischung aus traditionellem Charme und einer Menge Kultur. Alicante ist nicht nur ein guter Ort für einen entspannten Städte- und Badeurlaub, sondern auch Ausgangspunkt für einen Trip durch die Provinz Valencia, welche für ihre Weinberge, Orangenhaine und interessante Küstenorte bekannt ist.

Bari: Italienische Lebensfreude und Kultur

Die italienische Hafenstadt im Süden Italiens ist im Sommer ab Linz zweimal wöchentlich (Mo, Fr) - und zusätzlich ein drittes Mal von Anfang April bis Ende Mai (Mi) - bequem mit Ryanair erreichbar. Berühmt für ihre einzigartige historische Altstadt, erweist sie sich als idealer Ausgangspunkt, um das umliegende Apulien zu erkunden. Apulien lockt mit einer Vielzahl von historischen Stätten, zahlreichen Hügelorten mit weiß getünchten Häusern sowie kilometerlangen Küsten mit fantastischen Stränden. Neben dem lebhaften Bari, gilt die historische Küstenstadt Lecce aufgrund ihrer barocken Architektur als das „Florenz des Südens“ und ist allenfalls eine Reise wert. Besonders bekannt sind auch die einzigartige Architektur der Trulli in Alberobello und das malerische Polignano a Mare sowie das historische Matera. Auch die kulinarischen Genüsse kommen in dieser Region keinesfalls zu kurz, gilt doch die berühmte apulische Küche als wahre Gaumenfreude.

London: Ganzjahresziel

Bereits seit Herbst 2024 bietet Ryanair zwei wöchentliche Flüge nach London (Do, So) an. Die britische Metropole st zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, bietet sie doch eine beeindruckende Mischung aus Kultur, Shopping und Sightseeing. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten, wie der Buckingham Palace, der Tower of London und der Big Ben lassen so manches Herz höherschlagen. Aber auch die unzähligen Parks und Märkte in den verschiedenartigen Stadtteilen laden zum Verweilen und Staunen ein. Darüber hinaus hat England noch viel mehr zu bieten. Dazu zählt gewiss das berühmte Naturparadies Cornwall mit den vielen malerischen Küstenorten inklusive seiner atemberaubenden, von dramatischen Klippen umgebenen Südwestspitze Land’s End. (red)