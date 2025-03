Kunst und Kulinarik in Greater Fort Lauderdale

Im Herzen von Downtown Fort Lauderdale empfängt das neu eröffnete Restaurant Timbr seine Gäste mit beeindruckend gestalteten Innenräumen: Bäume, die nahtlos in die Architektur integriert sind, schaffen im Parc Dining Room eine moderne, von der Natur inspirierte Atmosphäre, während das Atrium mit Blumen geschmückt ist und eine Glaspyramide über der zehn Meter hohen Decke glänzt. Im Obergeschoss findet sich The Lounge, das von Abenteuer, Reisen und Geheimnissen inspiriert ist. Die Speisekarte „Vineyard Cuisine“ bietet eine Kombination aus raffinierten und traditionellen Gerichten. Ein umfangreiches Wein-Menü und fachmännisch zubereitete Cocktails runden das Gourmeterlebnis ab.

Das Catch & Cut am Las Olas Boulevard serviert erstklassige Meeresfrüchte und Sushi. Auf der Dachterrasse genießen die Gäste zudem außergewöhnliche Cocktails oder wählen aus einem breiten Weinangebot. Im Sistrunk Marketplace finden BesucherInnen eine Vielzahl von Essensständen und Unterhaltungsmöglichkeiten: Dank authentischer Pizza bei VABBĖ Pizza, karibisch inspirierter Gerichte bei Myx Up Jamaican Kitchen oder hochwertiger Drinks in der Shady Local Beer & Spirits Bar bleiben keine kulinarischen Wünsche offen. Chops + Hops Axe Throwing sorgt für gute Unterhaltung.

Außergewöhnliche Kunst

Das historische Bonnet House Museum & Garden in der Nähe des Fort Lauderdale Beach zeigt noch bis zum 25. April die Ausstellung Forest Forms. Besucher bestaunen in dieser beeindruckenden, temporären Open-Air-Galerie 18 überdimensionale Metallskulpturen der renommierten Künstlerin Huelani Mei, die zwischen 1,60 und sechs Metern hoch sind.

Neue Wassertaxi-Routen

Insgesamt 480 Kilometer befahrbare Wasserwege schlängeln sich durch das Binnenland Greater Fort Lauderdales und machen die Destination zum „Venedig Amerikas“. Um die Erkundung der Region für Besucher noch attraktiver zu gestalten, hat Water Taxi sein Streckennetz erweitert und fährt ab sofort auch die Orte Lauderdale-by-the-Sea, Pompano Beach und Lighthouse Point an. (red)