VIVA Cruises legt erstmals zur „Europa Reise“ ab

Die Viva Enjoy startet pünktlich zu den 750-Jahre-Feierlichkeiten der Niederländischen Hauptstadt in Amsterdam und nimmt über Köln, Koblenz, Nürnberg, Passau, Wien und Bratislava Kurs auf Budapest: Insgesamt 15 Städte stehen auf dem Fahrplan. Das Besondere: Das Schiff macht in den Zentren mehrerer Städte auch über Nacht fest. Zusätzlich setzt Viva Cruises auf außergewöhnliche Ausflüge: Von der Fahrt mit dem Oldtimer durch Budapest bis zur Rikscha-Tour in Köln.

Die Viva Enjoy, der dritte Neubau des Düsseldorfer Veranstalters mit Platz für 190 Gäste, bietet drei Restaurants, modernes Design und – wie generell bei Viva Cruises – ein hochwertiges All-Inclusive-Konzep.. Dazu zählt neben den täglichen mehrgängigen Gourmet-Menüs, hochwertigen Weinen und Spirituosen inklusive Minibar und Kaffeemaschinen auf den Kabinen zusätzlich auch das schnellste auf Flusskreuzfahrtschiffen mögliche Internet.

Trinkgelder sind bei Viva Cruises ebenfalls im Reisepreis bereits enthalten. Mit der Nutzung von Landstrom und der Energiegewinnung über Solarpaneele sowie der künftigen Nutzung von HVO-Treibstoff aus 100% nachwachsenden Rohstoffen will Viva Cruises in der Flusskreuzfahrt-Branche neue Maßstäbe setzen. Die "Große Europa Reise" mit Viva Enjoy, 27. August bis 10. September 2025, inklusive Viva All-Inclusive, ist ab 3.795 EUR pro Person buchbar. (red)