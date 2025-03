FH Klagenfurt: Ryanair erweitert das Angebot

Auf den drei Strecken nach Alicante, London und Palma de Mallorca würden 21.000 zusätzliche Sitzplätze - ein Wachstum um 25% - von/nach Klagenfurt bereitgestellt werden, womit eine Gesamtkapazität von rund 104.000 Passagieren gegeben sei, so der Flughafen in einer Aussendung. Der Ryanair-Sommerflugplan umfasst insgesamt 18 Flüge pro Woche

Erfreuliches Verkehrswachstum

„Wir freuen uns, unseren österreichischen Gästen großartige Reisemöglichkeiten anzubieten und in der kommenden Sommersaison zusätzlich 21.000 Sitzplätze von/nach Klagenfurt bereitzustellen. Der Sommerflugplan 2025 von Ryanair für Klagenfurt ist sofort buchbar“, so Andreas Gruber von Ryanair während der PK in Klagenfurt. Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, freut sich über den Ausbau der Zusammenarbeit mit Ryanair: „Ryanair ist ein wichtiger Partner für unseren Flughafen. Mit Alicante, London und Palma de Mallorca haben wir wieder ein äußerst attraktives und erweitertes Angebot für den kommenden Sommer. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Ryanair weiter auszubauen – die Kapazitätserweiterung ist ein starkes Signal unseres Partners für unseren Standort.“ (red)