Mit Prima Reisen im Sommer nach Grönland

Reisenden, denen es im Sommer an anderen Orten der Welt zu heiß, hektisch, laut und touristisch wird, garantiert Grönland einen entschleunigenden Urlaub abseits von Touristenhotspots. Die größte Insel der Welt beeindruckt mit unberührter Natur, imposanten Gletschern und einer arktischen Tierwelt. Eine Reise nach Grönland bietet aber nicht nur spektakuläre Naturerlebnisse, sondern auch Einblicke in eine Lebensweise, die durch die einzigartigen Bedingungen der Arktis geprägt ist. Für KundInnen, die das im Sommer 2025 erleben wollen, hat der familiengeführte Veranstalter ein passendes Angebot im Portfolio.

Grönland im Sommer 2025

Die 12-tägige-Premium-Grönland-Rundreise von Prima Reisen startet auf zwei Etappen. Zunächst in Dänemark mit einer Erkundungstour durch die Kultur- und Kulinarik-Hochburg Kopenhagen, bevor am nächsten Tag die grönländische Hauptstadt Nuuk die einmalige Nordlanderfahrung eröffnet. In der Heimat der Inuit angekommen stehen authentische Erlebnisse auf dem Programm, wie eine Bootsfahrt in eines der weltweit größten Fjordsysteme, wo unter Rat und Tat des Kapitäns das Abendessen selbst gefangen und anschließend aromatisch für die Gäste zubereitet wird. Weiter geht die Reise in die „Abenteuerhauptstadt“ Sisimiut, wo sich Huskys tummeln und Kolonialgebäude und steinerne Zeugnisse unterschiedlicher Inuit Kulturen sowie eine Wissensstunde zu Grönlands Geschichte auf unsere Reisefreunde warten. Auf dem Programm stehen zahlreiche Expeditionen zum Aufsaugen der sagenhaften Eisberg-Landschaft in Form diverser Bootstouren zur Walbeobachtung, zum Eisfjord in Ilulissat, eine optionale Quad-Tour durchs Hinterland oder auch auf die traditionelle Art mit dem Kajak. Auf dieser Premium Reise ist es darüber hinaus möglich, sich einen Hubschrauberflug über das UNESCO-Weltnaturerbe, den Kangia-Gletscher hinzu zu buchen.

Ein absoluter Höhepunkt und eine wirkliche Besonderheit in Grönland ist das Beobachten des „kalbenden“ Gletschers Eqi. Auf einer Schiffstour kommt man dem Gletscher ganz nah und kann sehen, wie er gewaltige Eisstücke abwirft. Darüber hinaus besteht auf einer Wanderung die Möglichkeit dem Gletscher nicht nur noch näherzukommen und die mächtigen Risse in seinen eisernen Wänden zu sehen, sondern auch Zeuge noch spektakulärerer Abwürfe zu werden.

Weitere Infos unter: www.primareisen.com/reiseziele/groenland (red)