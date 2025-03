AIDA-Umfrage: GenZ bietet großes Potenzial

Die Ergebnisse der im Februar 2025 von YouGov bundesweit durchgeführten Befragung der Generation Z zum Thema Kreuzfahrten zeigt: Die junge Generation ist offen für das Thema Schiffsreisen - wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Themenkreuzfahrten, außergewöhnliche Erlebnisse und Social Media sind laut Analyse demnach entscheidende Faktoren, um die "GenZ" für das Reisen auf dem Meer zu begeistern.

Großes Potenzial

Laut Umfrage waren 25% der GenZ bereits auf Kreuzfahrt - 59% haben Interesse daran - 22% davon wollen sogar auf jeden Fall eine Kreuzfahrt machen. Das Potenzial für neue Gäste ist also groß. Besonders ausschlaggebend ist dabei das Erlebnis. „Unsere Umfrage zeigt, dass junge Menschen Kreuzfahrten vor allem als eine Möglichkeit sehen, mehrere Reiseziele in kurzer Zeit zu erkunden und gleichzeitig ein abwechslungsreiches Freizeitangebot an Bord zu genießen“, sagt Dirk Inger, Senior Vice President Public Affairs, Communication & Sustainability von AIDA Cruises. Außergewöhnliche Reiseziele (47%), Entertainment (28%) und Gemeinschaftserlebnisse mit Menschen im gleichen Alter an Bord (53%) zählen zu den meistgenannten Gründen, die eine Kreuzfahrt attraktiv machen.

Themenkreuzfahrten kommen an

Der Wunsch nach individuellen Erlebnissen ist anhand der Ergebnisse klar erkennbar: 66% der Befragten finden Themenkreuzfahrten besonders reizvoll, die sich gezielt an bestimmte Interessen oder Hobbys anpassen. Sei es Musik, Sport, Gaming oder Kulinarik - eine klar definierte Ausrichtung der Reise erhöhe demnach die Attraktivität für junge Reisende erheblich. „Wir sehen, dass Themenkreuzfahrten das Potenzial haben, neue Zielgruppen an Bord zu holen. Mit der zweiten Ausgabe unserer AIDA Festaival Cruise bedienen wir genau diese Nachfrage“, so Inger.

Einfluss von Social Media

Instagram, TikTok & Influencer spielen bei der Reiseentscheidung eine Rolle, jedoch weniger stark als erwartet: Nur 23% der Befragten geben an, sich durch Social Media stark oder sehr stark beeinflussen zu lassen. Gleichzeitig sagen 23%, dass Social Media für sie überhaupt keine Rolle spielt. Dennoch sind Erfahrungsberichte, Bewertungen und visuelles Storytelling wichtige Faktoren für die Entscheidung zugunsten einer Reiseform. „Unsere Umfrage zeigt, dass authentische Inhalte Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben“, erklärt Inger. Visuelle Reize, echte Erlebnisse und persönliche Berichte sind für die junge Zielgruppe essenziell, wenn es darum geht, Kreuzfahrten als attraktive Option wahrzunehmen.

Kostenfaktor & Nachhaltigkeit

56% der Befragten sehen den Preis als wichtigstes Kriterium bei der Urlaubsplanung, während 58% Nachhaltigkeit als wichtigen bis sehr wichtigen Faktor für die Auswahl einer Kreuzfahrt angeben. Umweltfreundliche Reiseoptionen sind für viele wichtig - dennoch bleibt der Preis eines der größten Themen bei der Buchungsentscheidung. „Wir sehen in der Umfrage, dass Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt“, betont Inger.

GenZ an Bord holen

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der AIDA-Umfrage: Die junge Generation ist offen für Kreuzfahrten, erwartet jedoch ein Reiseangebot, das gezielt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Attraktive Preise, schnelles und flächendeckendes WLAN, erlebnisreiche Routen, umweltfreundliche Technologien und Themenreisen sind entscheidende Faktoren, um GenZ für Kreuzfahrten zu begeistern. Hinzu kommt: GenZ präferiert kurzfristige Buchungen. Lediglich 14% planen ihre Reisen mehr als sechs Monate im Voraus, während 65% ihre Reise ein bis sechs Monate vorher buchen.

Methodische Grundlage

Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 13. - 24.02.2025 insgesamt 1001 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter und Geschlecht quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse seien demnach repräsentativ für die Generation Z. (red)