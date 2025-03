China Airlines: Neuer Sales & Marketing Manager in Wien

Robert Rieb bringt langjährige Erfahrung in der Luftfahrt- und Reisebranche mit. Er leitete die Büros der Austrian Airlines in Tirana und Budapest und war anschließend in führenden Positionen bei HRG, dem Österreichischen Verkehrsbüro sowie Columbus FCM tätig, wo er für den Bereich Geschäftsreisen verantwortlich zeichnete.

Marktposition ausbauen

Mit seiner umfassenden Expertise soll Rieb maßgeblich dazu beitragen, die Marktposition von China Airlines in der CEE-Region weiter auszubauen und langfristige Partnerschaften zu fördern. Seine Erfahrung werde eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der strategischen Ziele der Fluggesellschaft in dieser wichtigen Region spielen, freut sich China Airlines auf die Zusammenarbeit mit dem Touristik-Profi. (red)