Ab dem 1. Mai 2025 wird Fluggästen von Austrian Airlines auf Kurz- und Mittelstreckenflügen ein neues, innovatives Produkt angeboten: SAFt, ein Microdrink, der in Zusammenarbeit mit dem Wiener Unternehmen waterdrop entwickelt wurde. Die exklusive Kooperation ziele darauf ab, das Bewusstsein für den Einsatz von nachhaltigen Flugkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuels, SAF) zu stärken.

Erfrischung mit Mehrwert

SAFt sei nicht nur ein erfrischendes Getränk, sondern auch eine Möglichkeit, aktiv zur Nachhaltigkeit in der Luftfahrt beizutragen, so Austian Airlines in ihrer Aussendung. So würde jeder Fluggast, der sich für SAFt entscheidet, gleichzeitig in einen Liter nachhaltigen Flugkraftstoff, der auf zukünftigen Flügen von Austrian Airlines eingesetzt wird, investieren. Diser nachhaltigere Kraftstoff würde die CO2-Emissionen im Vergleich zu fossilem um etwa 80% reduzieren.

Das neue Produkt ist außerdem eine zuckerfreie Alternative zu klassischen Getränken, das in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten wird: Eistee Zitrone, Passionsfrucht und Berry Electrolyte. Ab dem 1. Mai 2025 ist SAFt im Rahmen des Sommerangebots „Melangerie“ auf Kurz- und Mittelstreckenflügen von Austrian Airlines erhältlich. Fluggäste können das Getränk einzeln für 3,90 EUR oder im Kombipaket mit Vöslauer Mineralwasser für 5,90 EUR erwerben. Das Angebot gilt bis Ende Oktober 2025.

Über den nachhaltigeren Kraftstoff:

SAF sei ein entscheidender Faktor für nachhaltiges Fliegen und die Energiewende in der Luftfahrt. Der von Austrian Airlines eingesetzte SAF wird aus biogenen Reststoffen, wie gebrauchten Speiseölen, hergestellt und reduziert den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin um rund 80%. SAF ist ein „Drop-in“-Kraftstoff, der problemlos mit fossilem Kerosin gemischt werden kann, ohne dass Flüge direkt mit SAF betankt werden.

Weitere Infos zu SAF unter: www.austrian.com/at/de/faq-saf (red)