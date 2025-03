Nicko Cruises: Sieben Länder entlang der Donau

Die Kreuzfahrt an Bord der „CELINA“ führt an sechs Terminen, von April bis September 2025, ab/bis Passau zu den „klassischen“ Highlights und zu weniger bekannten Schätzen entlang der Donau: Sie vereint die pulsierenden Metropolen Budapest, Bratislava, Belgrad und Wien sowie versteckte Schönheiten wie Belogradtschik und Turnu Severin.

Authentisches Osteuropa ab/bis Passau

Die 15-tägige Reise beginnt in der Drei-Flüsse-Stadt Passau. Von hier aus entführt sie die Gäste in eine Welt voller Entdeckungen – so zum Beispiel in die Kittenberger Erlebnisgärten in der Nähe von Krems. Weiter geht es nach Budapest, der „Königin der Donau“, einer Stadt, deren prächtige Sehenswürdigkeiten, wie die Budaer Burg und die Fischerbastei, den Charme vergangener Zeiten ausdrücken. Vukovar, an der Mündung der Vuka in die Donau gelegen, beeindruckt durch die barocken Gebäude, die nach dem Krieg liebevoll restauriert wurden und heute in neuem Glanz erstrahlen, während das Franziskanerkloster und der Wasserturm Geschichten aus der jüngeren Vergangenheit erzählen. Belgrad fasziniert mit seiner Kombination aus historischen Monumenten und modernem Leben. Die Passage der Donaukatarakte mit dem berühmten Eisernen Tor an Bord des Kreuzfahrtschiffes zu erleben, ist besonders spektakulär.

Die roten Felsen von Belogradtschik

Abseits der bekannten Pfade wartet ein weiteres, weniger bekanntes Highlight auf die Gäste: Belogradtschik in Bulgarien, das mit roten Felsen und der mittelalterlichen Festung punktet. Und das ist längst nicht alles: Bei einem Stadtrundgang durch Novi Sad, einem Besuch der faszinierenden archäologischen Stätten von Lepenski Vir und einer Weindegustation mit lokalen Köstlichkeiten in Sremski Karlovci in Serbien kommen alle Gäste auf ihre Kosten. Eine Bootsfahrt durch das unberührte kroatische Naturparadies Kopački rit mit seinen Wildtieren und die Verkostung lokaler Produkte lassen die Passagiere in die Natur, Tradition und Kultur der Region eintauchen. In den Donaumetropolen Bratislava und Wien zeigt sich die europäische Kultur in voller Pracht. Bei Stadtrundfahrten erleben die Gäste die Sehenswürdigkeiten der beiden Städte, bevor nach einem letzten Stopp in Pöchlarn die Reise in Passau zu Ende geht.

CELINA – komfortabel reisen auf der Donau

An Bord der eleganten, kürzlich modernisierten CELINA können die Passagiere die beeindruckenden Uferlandschaften entlang der Donau aus einer besonderen Perspektive beobachten: In den komfortablen Außenkabinen, die in Mittel- und Oberdeck mit bis zum Boden reichenden Panoramafenstern zum Öffnen ausgestattet sind. Auch im Panorama-Salon mit Bar lässt sich die Landschaft bei einem Drink entspannt genießen. Mittag- und Abendessen werden im gemütlichen Panorama-Restaurant serviert, während leichte Buffets am Mittag und Snacks von der Grillstation auf dem Sonnendeck für zusätzliche Genussmomente sorgen. Je nach Tagesprogramm lässt sich der Aufenthalt an Bord ganz nach Wunsch gestalten. Ruhe und Komfort finden die Gäste auch im Wellnessbereich, in der Bibliothek oder auf dem Sonnendeck. (red)