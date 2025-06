Baubeginn der Oceania Sonata

Mit dem offiziellen Stahlschnitt hat Oceania Cruises den Bau der Oceania Sonata gestartet. Das neue Schiff ist das erste der Sonata-Klasse und markiert laut Reederei den nächsten Entwicklungsschritt in der Geschichte der kleinen, luxuriösen Flotte.

Fokus auf Kulinarik und Reiseerlebnis

Die Oceania Sonata wird mit 67.000 BRZ das bislang geräumigste und am besten ausgestattete Schiff der Reederei sein. Der Neubau soll 2027 in Dienst gestellt werden und besonders durch hochwertige Gastronomie und reisezielorientierte Routen überzeugen. Auch das zweite Schiff dieser Klasse, die Oceania Arietta, ist bereits in Planung.

Gebaut wird die Oceania Sonata in der Fincantieri-Werft im italienischen Marghera. Die Werft zeichnet bereits für andere Schiffe der Reederei verantwortlich, darunter die Oceania Marina, Oceania Riviera, Oceania Vista und Oceania Allura, die im Juli 2025 in Dienst gestellt wird. (red)